YouTube laat bepaalde Shorts-makers muziek 'restylen met AI'

YouTube test een functie die Shorts-creators bestaande muziek laat 'restylen' met AI. Shorts-makers kunnen de AI bijvoorbeeld vragen een bestaand nummer in een ander genre te maken. YouTube voorziet de muziek dan wel van een AI-label.

'Een klein aantal creators' kan nu met de functie overweg, schrijft YouTube. Die Shorts-makers kunnen 'een beperkt aantal officiële liedjes die beschikbaar zijn gesteld door geselecteerde muziekpartners' gebruiken voor de AI-functie. Shorts-makers kunnen een lied kiezen en aangeven hoe ze dat gerestyled willen hebben, waarna de functie een 'uniek' liedje van dertig seconden maakt.

De functie is een uitbreiding van de Dream Track-functie, die geselecteerde Shorts-makers al liedjes laat maken met door AI nagebootste stemmen van onder meer John Legend, Sia en Charli XCX. YouTube zegt de AI-liedjes te labelen en ook aan te geven of er sprake is van een gerestyled nummer. Het platform geeft geen details over welke Shorts-makers de functie kunnen gebruiken en welke liedjes zij kunnen kiezen.