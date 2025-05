Aantal YouTube Premium-gebruikers zien ads, niet de bedoeling volgens YouTube

Een klein aantal YouTube Premium-gebruikers zegt de afgelopen weken af en toe toch advertenties te zien, ook al zouden die met het Premium-abonnement verborgen moeten worden. YouTube zegt in een reactie dat dit niet de bedoeling is.

Op Reddit klagen sommige gebruikers dat er ondanks hun Premium-abonnement advertenties getoond worden, bijvoorbeeld voorafgaand aan video's of op de homepage. Een van de gebruikers heeft de supportafdeling om een reactie gevraagd. Daarop kreeg de gebruiker te horen dat er soms toch advertenties getoond worden vanwege specifieke samenwerkingen of aanbiedingen die slechts een beperkte tijd gelden, zo blijkt uit een screenshot van de e-mail. "Deze promoties worden vaak gericht getoond op basis van verschillende factoren, waaronder je locatie, kijkgeschiedenis en accountinstellingen", aldus de e-mail.

Woordvoerders van YouTube laten tegenover 9to5Google echter weten dat het niet de bedoeling is dat Premium-abonnees reclames voor of tijdens video's zien. Gebeurt dat toch, dan moeten gebruikers contact opnemen met support. Wel kunnen Premium-abonnees 'exclusieve toegang' krijgen tot beloningen op een speciale pagina voor Premium-voordelen, maar dat moet niet in video's getoond worden. Waarom sommige gebruikers nu toch reclames zien, is niet helemaal duidelijk.

YouTube test sinds enige tijd ook de terugkeer van Premium Lite, zij het in aangepaste vorm. Deze goedkopere versie van het Premium-abonnement haalt een deel van de advertenties weg. Vooralsnog wordt deze optie in Australië, Duitsland en Thailand getest.