YouTube is twintig jaar oud

Op Tweakers zitten vast genoeg lezers die tijdens het avondeten een goed idee hebben voor een website, die registreren en er een weekend plezier mee hebben. Maar weinig van die ideeën groeien uit tot de grootte van YouTube, dat twintig jaar geleden werd geregistreerd.

Om 6.13 uur op 15 februari Nederlandse tijd zag de domeinnaam YouTube.com het levenslicht. De videowebsite bestaat daarmee op zaterdag twintig jaar. Dat is overigens niet de datum die eigenaar Google aanhoudt. Het bedrijf noemt het moment nog niet op een blog, maar kijkt vooral naar 20 april toen de eerste video, 'Me at the zoo', online ging. De domeinnaam bestaat echter al wat langer.

YouTube werd opgericht door Chad Hurley, Jawed Karim en Steve Chen. Het verhaal gaat dat ze tijdens een etentje nadachten over een manier om video's te delen, al lijkt dat vooral een mooi verhaal dat in de loop van de jaren stukje bij beetje is opgepoetst. Hurley, Karim en Chen begonnen YouTube als een datingsite, maar het transformeerde door de jaren heen tot een volwaardige videosite. Hoewel er concurrentie op de markt was, waaronder Google Videos, bleek YouTube het langzaam te winnen van al die concurrenten.

De videosite werd onder andere groot door de mogelijkheid video's te embedden op andere websites. Een jaar na de oprichting nam Google YouTube over voor 1,65 miljard dollar. Dat bleek een goede zet: twintig jaar later is YouTube ondanks de gigantische serverkosten winstgevend. En meer dan dat: het is het dominantste videoplatform ter wereld. Het is moeilijk voorspelbaar of er ooit een bedrijf die hegemonie zal kunnen verbreken, maar wie weet waar we over nog eens twintig jaar staan?

