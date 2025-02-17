Modder bouwt iPhone SE 3 in behuizing van Lumia 1020

De Nokia Lumia 1020 krijgt al jaren geen OS-updates meer en had bij release al niet heel erg veel apps. Een modder heeft een 1020 gemaakt die beide wél heeft: het toestel heeft de behuizing van de Windows Phone met de onderdelen van een Apple iPhone SE 3.

Reddit-gebruiker OceanDepth95028 noemt zijn creatie de NokiApple LumiPhone 1020 SE en zegt dat bijna alles wat aan de iPhone werkte, nog steeds werkt in de LumiPhone. In feite zijn alleen nog de behuizing en het glas van de Lumia overgebleven. Het scherm van die derde generatie iPhone SE is wel iets groter dan het scherm van de Lumia; de drie knoppen onder het scherm van de Lumia moesten daarom weg.

De camera aan de achterzijde moest ook wijken. De Lumia had met zijn 41-megapixelsensor meer megapixels, maar daarmee kan de iPhone niet overweg. Dus moest OceanDepth de Lumia-sensor verruilen voor de 12-megapixelsensor van de SE. Daaronder zit de Touch ID-knop. De LumiPhone heeft dus nog steeds een vingerafdrukscanner, al zit die op een andere plek dan iOS-gebruikers gewend zijn.

Verder heeft de LumiPhone 'gewoon' de A15-soc, 128GB opslag en 5G, waarmee het vermoedelijk de eerste 1020 is met 5G-ondersteuning. Het toestel heeft ook een aangepast simkaartslot, een Lightning-poort in plaats van micro-USB en power-, volume- en cameraknoppen. Die laatste heeft de SE niet; de cameraknop werkt daarom als extra Volume Omlaag-knop.

Wil dat zeggen dat alles werkt? Nee: de koptelefoonaansluiting heeft OceanDepth dichtgemaakt, omdat het volgens de modder 'bijna onmogelijk is' om een iPhone zonder koptelefoonaansluiting alsnog van zo'n aansluiting te voorzien. Draadloos laden en Apple Pay werken ook niet. De maker benadrukt dat het om een eenmalig toestel gaat, al overweegt de modder wel de telefoon te verkopen als die er genoeg van heeft gehad. "Ik wil hetzelfde proberen met een BlackBerry-telefoon", zegt OceanDepth95028.

NokiApple LumiPhone 1020 SENokiApple LumiPhone 1020 SENokiApple LumiPhone 1020 SENokiApple LumiPhone 1020 SE

Afbeeldingen via OceanDepth95028 op Reddit

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 17-02-2025 20:52 68

17-02-2025 • 20:52

68

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Reacties (68)

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no_way_today 17 februari 2025 20:59
Hadden we nog maar Windows mobile! Mn lumia 640 was prima.
84hannes @no_way_today18 februari 2025 06:29
Linux heeft al decennialang slechte commerciële ondersteuning voor consumentensoftware, maar dat heeft Linux voor de Desktop nooit stil gekregen: er zijn miljoenen gebruikers die het op de desktop draaien zonder klagen. Applicaties die gemist worden worden eenvoudigweg gecreerd door de community. Maar Windows Phone gebruikers hebben vanaf het begin continu geklaagd over het gebrek aan apps (terwijl je destijds vrijwel alles nog met de browser kon doen). SailfishOS bestaat ook al sinds 2013 ondanks een redelijk beperkt app aanbod (maar met ondersteuning voor Android apps). Mijn conclusie is niet dat Microsoft het te vroeg opgegeven heeft, maar dat de gebruikers geen doorzettingsvermogen hadden. (Niet zo gek natuurlijk, om Windows op de Desktop te gebruiken heb je ook geen doorzettingsvermogen nodig dus de gebruikers zijn niet gewend af en toe zelf iets te moeten regelen).

edit:
Bedankt voor de interessante inzichten die ik heb verworven door jullie reacties op mijn enigzins provocerende stellingname, @Yongshi @JeroenED @spoonman @Annihilism @WillySis @Zoop @Graft en @jimzz

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 18 februari 2025 15:22]

Yongshi @84hannes18 februari 2025 07:20
Makkelijk hoor om de gebruiker de schuld te geven.

Linux implementaties worden heel erg door de commercie gesteund. Zie canonical (ubuntu) en redhat (Fedora). De grootste gebruikers van linux zijn enterprises. Sure er is een grote community. Maar zonder dat hele datacenters en bedrijven volledig op linux runnen had linux nooit zo groot geweest met alle upstream fixes en goed werkende implementaties die daar uit voort kwamen. Mooi voorbeeld is dat gaming nooit werkte op linux, maar nu goed te doen is primair door de effort van valve / steam. Mijn hele library is binnen een jaar of 2 compleet speelbaar. Had nooit gebeurd zonder het geld erachter (proton)
Zeg niet dat het goed of slecht is, het is gewoon een fabel dat linux enkel een community ding is.

Grootste reden dat windows phone / mobile geflopped is komt door windows zelf. in jaren enige verandering die er was waren OS updates die alle apps braken en die ontwikkelaars wegjoegen. Ondertussen helemaal 0 aan marketing waardoor niemand wist dat het uberhaupt bestond.
Ik had er een totdat windows 10 mobile echt officieel de das om werd gedaan, voornamelijk omdat de strategie van microsoft gewoon te wisselvallig was om echt serieus te nemen (en geld in te investeren om voor te ontwikkelen). Hierdoor had windows een permanente 'app gap'. Nou 5 jaar zijn gebruikers dat wel zat en dat ligt echt niet aan hun doorzettingsvermogen.
(edit: als iemand geen doorzettingsvermogen had was het wel microsoft zelf. stick to a plan for once...)

Jij denkt dat de 'gewone windows gebruiker' op windows mobile zat?
Ik kende eigenlijk niemand die een windows phone had, alleen ik en 1 iemand uit mijn vriendengroep hadden een windows phone, beiden tweakers. Leken moest ik constant uitleggen wat het was want ze wisten nog geen eens dat windows een mobiel OS had. Velen dachten dat ik gewoon windows op mijn telefoon had weten te installeren ofzo

[Reactie gewijzigd door Yongshi op 18 februari 2025 07:21]

84hannes @Yongshi18 februari 2025 08:34
De grootste gebruikers van linux zijn enterprises
Zoals je wellicht ontgaan is heb ik het nergens over Windows Server of Linux op Servers, het gaat mij puur om de consumentervaring.
Hierdoor had windows een permanente 'app gap'.
En dat lieten Windows Phone gebruikers iedere keer horen bij updates voor software op iOS en Android 'waar blijft de Windows Phone app?'. Vergelijk dat met software voor Windows of macOS: heb je ooit onder een update voor Photoshop of Excel zien staan: 'Waar blijft de Linux-versie'? Red Hat heeft weinig interesse in de consumentenmarkt, Canonical verdient daar ook zijn geld niet, maar dat houdt gebruikers niet tegen.
Maar zonder dat hele datacenters en bedrijven volledig op linux runnen had linux nooit zo groot geweest met alle upstream fixes en goed werkende implementaties die daar uit voort kwamen
Hier raak ik je kwijt. Was Windows Phone nou wel of niet een goed OS? Want uit deze tekst concludeer ik voorzichtig dat de hardwareondersteuning beroerd was en de kernel vol met bugs zat. Als dat zo is ben ik het met je eens dat de fout bij Microsoft lag, maar dan kan ik het moeilijk een gemis noemen dat het niet meer bestaat.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 18 februari 2025 08:38]

Yongshi @84hannes18 februari 2025 09:46
Zoals je wellicht ontgaan is heb ik het nergens over Windows Server of Linux op Servers, het gaat mij puur om de consumentervaring.
Is mijn punt ook niet. De basis van linux wordt gefinancieerd, punt. Windows mobile heeft microsoft de stekker eruit getrokken, want het was moeilijker een platform op te zetten dan gedacht. Dat is mijn punt.
Doorzettingsvermogen is irrelevant als de maker de stekker eruit trekt.
En dat lieten Windows Phone gebruikers iedere keer horen bij updates voor software op iOS en Android 'waar blijft de Windows Phone app?'. Vergelijk dat met software voor Windows of macOS: heb je ooit onder een update voor Photoshop of Excel zien staan: 'Waar blijft de Linux-versie'? Red Hat heeft weinig interesse in de consumentenmarkt, Canonical verdient daar ook zijn geld niet, maar dat houdt gebruikers niet tegen.
De usecase van een desktop heeft ook veel minder comfort nodig om nuttig te zijn dan een telefoon. een telefoon gebruik je on the move en die moet gewoon werken. Heel veel zaken heb je gewoon een officiele app voor nodig, want anders werkt het gewoon niet (of heel slecht). bijv je bankapp, redelijk essentieel. Op je desktop kom je met veel zaken weg in de browser. In mijn ervaring is dat op de telefoon gewoon vaak niet een viable optie. Bij mij was het vaak als ik iets wel via de browser kon doen: "dan wacht ik wel totdat ik achter een desktop zit".

Sowieso vind ik het normaal dat je gemak wil die anderen ook krijgen. Vind ik een slecht argument om maar de schuld van het falen van een OS in de schoenen van de gebruikers te schuiven.
Hier raak ik je kwijt. Was Windows Phone nou wel of niet een goed OS? Want uit deze tekst concludeer ik voorzichtig dat de hardwareondersteuning beroerd was en de kernel vol met bugs zat. Als dat zo is ben ik het met je eens dat de fout bij Microsoft lag, maar dan kan ik het moeilijk een gemis noemen dat het niet meer bestaat.
Je punt was enkel dat gebruikers geen doorzettingsvermogen hadden. Er waren er zat die het een fijn OS vonden. Het hoofdmenu kreeg veel lof en was erg fijn. Support was enkel super gelimiteerd en veel zaken kon je gewoon niet doen omdat puur de software miste.

Hoewel de kwaliteit niet super was, was de appgap de grootste showstopper, en die oorzaak lag bij de OS changes (windows phone 7 -> 8 -> 10 mobile) en de backwards incompatibility waardoor ontwikkling achterbleef.

Eigenlijk hadden ze bij 10 mobile nog de beste kans om er iets van te maken door te harmoniseren met de gewone windows 10, maar toen hadden ze eigenlijk al besloten ermee te stoppen (geen doorzettingsvermogen).
84hannes @Yongshi18 februari 2025 12:59
basis van linux wordt gefinancieerd, punt.
En de basis van Windows wordt ook gefinancierd. Die bestaat ook nog steeds, het is het mobiele ecosysteem waar de stekker uitgetrokken is, niet de basis.
edit:
Nog een nagedacht over wat @Yongshi zei
De usecase van een desktop heeft ook veel minder comfort nodig om nuttig te zijn dan een telefoon. een telefoon gebruik je on the move en die moet gewoon werken.
Dit is misschien het enige argument waar ik gevoelig voor ben. Na twee jaar aanklooien met Jolla was Android, vanuit het perspectief van gebruikservaring, een warm bad: ik kon opeens alles met mijn telefoon dat andere mensen ook deden. Ik blijf dapper strijden voor een plek voor Firefox en Linux, maar de strijd voor een alternatief OS op telefoons laat ik aan een ander. Iemand met meer doorzettingsvermogen dan ik ;)

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 18 februari 2025 13:31]

Lrrr @84hannes18 februari 2025 21:01
Firefox is al jaren beschikbaar voor Android.
84hannes @Lrrr18 februari 2025 21:10
Maar websites worden steeds minder getest voor Firefox omdat de grote meerderheid van de webbezoekers een variant op Google Chrome gebruikt. Daardoor werkt Firefox steeds slechter (eigenlijk werken die websites slechter, maar zo wordt het niet ervaren).
Lrrr @84hannes18 februari 2025 22:09
Ik gebruik al jaren Firefox op Android en heb zelden problemen.
JeroenED @84hannes18 februari 2025 09:55
En dat lieten Windows Phone gebruikers iedere keer horen bij updates voor software op iOS en Android 'waar blijft de Windows Phone app?'. Vergelijk dat met software voor Windows of macOS: heb je ooit onder een update voor Photoshop of Excel zien staan: 'Waar blijft de Linux-versie'? Red Hat heeft weinig interesse in de consumentenmarkt, Canonical verdient daar ook zijn geld niet, maar dat houdt gebruikers niet tegen.
En dat was niet alleen de schuld van Microsoft. Misschien je eens inlezen rond de youtube app voor Windows phone die microsoft zelf maakte. Werd gewoon na release geblokeerd door google. En toen MS aanpassingen op vraag van google doorvoerde zei google alsnog 'nah toch niet'. En snapchat ging zelfs zo ver dat ze Windows Phone gebruikers blokkeerden en in de media afkwamen met "windows phone sucks".

De community die apps maakte voor windows phone werd gewoon door anderen kapot gemaakt.

nieuws: Google werkt samen met Microsoft aan YouTube-app voor Windows Phone
nieuws: Google wil opnieuw YouTube-app voor Windows Phone blokkeren - update
nieuws: Microsoft verwijdert Snapchat-apps van derde partijen uit Windows Pho...

[Reactie gewijzigd door JeroenED op 18 februari 2025 09:59]

84hannes @JeroenED18 februari 2025 12:54
Werd gewoon na release geblokeerd door google
Dat weet ik nog goed. Had met reclame te maken. Maar wat doen Jolla en Ubuntu-gebruikers als ze YouTube willen gebruiken? Het is niet lopen klagen dat de hele wereld tegen ze is; ze pakken gewoon de browser.
spoonman @Yongshi18 februari 2025 07:44
Buiten het feit dat hannes daar een beetje een rare redenering maakt, waren er zeker en vast veel community apps (had er zelf ook een geschreven), maar daar moet je de reden gewoon niet gaan zoeken. Die ligt bij ms zelf zoals je goed samenvat. Nokia heeft veel meer gedaan voor windows phone dan microsoft zelf.
Annihilism @84hannes18 februari 2025 08:00
Mijn conclusie is niet dat Microsoft het te vroeg opgegeven heeft, maar dat de gebruikers geen doorzettingsvermogen hadden. (Niet zo gek natuurlijk, om Windows op de Desktop te gebruiken heb je ook geen doorzettingsvermogen nodig dus de gebruikers zijn niet gewend af en toe zelf iets te moeten regelen).
Lekker makkelijk die comment, ik ben het dan ook niet met je eens. Ik heb Windows sinds de T-Mobile MDA Vario gebruikt, dat was een geweldig apparaat en zeker niet "vanzelfsprekend" om te gebruiken. Je liep met exe en MSI bestanden te knooien om iets werkend te krijgen, dat was dus al vanaf het begin. Maar het was wel de enige telefoon met "apps", de iPhone en Android telefoons bestonden toen nog niet (die kwamen pas 2 jaar later in 2007 en respectievelijk 2008). Waar het op een gegeven moment de mist in ging was toen windows met Windows Phone op de proppen kwam in plaats van Windows Mobile. Ze zijn te lang met Mobile doorgegaan en toen Apple en Google hun OS al helemaal op een "app" based OS hadden ingezet.

Persoonlijk heb ik Windows Phone nooit opgegeven en tot het bittere einde gebruikt, maar op het laatst was het (vooral in combinatie met mijn werk) vrijwel niet te doen. Vergeet niet dat de browser van Windows Phone ook vrij matig was en veel websites eigenlijk niet correct werken, dus als er geen App was dan was de kans groot dat je ook met de website in de problemen kwam. Een aantal alternatieven voor apps (zoals Nokia Maps, latere Here Maps) waren overigens beter of gelijkwaardig aan de iOS of Android variant. Camera's waren ook vele malen beter en je kon al heel vroeg op RAW schieten (iets wat met Android nog maar sinds kort kan).

Ik ben ook fervent Linux gebruiker maar ook daar loop ik tegen een muur aan met veel programma's die ik voor mijn werk nodig heb. Gelukkig wordt met Proton en emulatie e.e.a. wel steeds beter, ik ben van mening dat Valve met SteamOS dit ook behoorlijk aangejaagd heeft. Ook het gebruik van Flatpacks en Appimages is een grote vooruitgang t.o.v. alles met een CLI of een specifieke store er OS.
WillySis @84hannes18 februari 2025 09:51
Het was gewoon een centen kwestie.
Microsoft vroeg geld om Windows mobile op een telefoon te mogen draaien, terwijl Android gratis was. Sterker nog, door standaard een aantal (Google) apps te installeren kan men zelfs geld toe krijgen als je Android op je toestellen installeert. Hierdoor is het aanbod van Windows telefoons beperkt gebleven (voornamelijk Nokia/Microsoft). Met een beperkt aantal gebruikers hebben ontwikkelaars niet zo veel zijn om ook een Windows versie van de apps te maken, waardoor consumenten niet zo snel een Windows telefoon kopen.
84hannes @WillySis18 februari 2025 13:02
Met een beperkt aantal gebruikers hebben ontwikkelaars niet zo veel zijn om ook een Windows versie van de apps te maken,
En hoeveel gebruikers denk je dat Jolla/Sailfish heeft? Of Linux op de Desktop?

Ik heb het nergens over Android gehad. Dat is een logische vergelijking omdat het om mobiele OS-en gaat, maar het gaat mij om consumentenbesturingsystemen in het algemeen: die kunnen niet bestaan zonder gebruikers. Sommige gebruikers verwachten dat alles voor ze geregeld wordt, andere gebruikers zijn zelf bereid er moeite in te steken. Van de eerste groep heb je er veel meer nodig dan van de tweede.
WillySis @84hannes18 februari 2025 13:41
Linux op de desktop heeft niet zo'n grote gebruikersschare, maar in absolute aantallen zijn dat toch heel wat mensen. Bovendien kan je met Linux via Wine oid ook Windows programma's draaien.

Jolla/Sailfish hebben een nog kleinere gebruikerskring, maar die draaien ook Android apps (althans de meeste werken wel). De Windows Phone kon alleen native apps draaien en was daardoor erg afhankelijk van de welwillendheid van ontwikkelaars om de apps ook naar Windows te poorten.

Linux, Jolla en Sailfish gebruikers kiezen er ook bewust voor om een minder algemeen ondersteund OS te gebruiken. De Windows phone was op de mainstream gericht.
84hannes @WillySis18 februari 2025 15:18
De Windows phone was op de mainstream gericht.
Dat is inderdaad waar het mis ging. Een product voor doorzetters, gericht op Windows-gebruikers ;)
Zoop @84hannes18 februari 2025 10:05
Dit vind ik extreem kort door de bocht.

Microsoft had een monopoly op deze markt voordat iPhone en Android er waren. Het was toen nog maar ene kleine markt (zeker onder consumenten, meer voor enterprise bedoelt), maar touchscreen devices, pda's, mda's, echt wel de voorlopers van de smartphone, en Microsoft was praktisch alleenheerser met Windows Mobile.

De iPhone komt, Steve Ballmer staat de iPhone publiekelijk uit te lachen en te verkondigen dat hun WinMo toestellen nog altijd de mark zullen domineren .... Jaartje later ongeveer, en WinMo is 100% weggedrukt door iPhone en Android, niemand koopt nog PDA's, zelfs Nokia heeft inmiddels meer marktaandeel, dus dat kopen ze ook op om die markt vervolgens ook kwijt te raken.

Dan zitten ze een paar jaar op hun gat en dan komen ze met Windows Phone aankakken, veel ste weinig features, veel ste weinig apps, ondanks hoe mooi het OS is, er zijn gewoon inmiddels twee gigantische concurrenten (android/iphone) waar ze nu mee moeten meten. En de doorsnee consument zit niet te wachten op een toestel dat er nog moet gaan komen qua features en software, dus dan koopt niemand hem ook.

Windows Mobile en Phone's falen is enkel en alleen te wijten aan Microsoft zelf, die dit compleet verkeerd hebben ingeschat.
Graft @84hannes18 februari 2025 10:05
Ik heb genoeg start-up pitch decks onder ogen gehad maar 'doorzettingsvermogen van de gebruikers' nog nooit gehoord. Deze neem ik mee. ;-) Alle gekheid op een stokje, als je markt aandeel wil winnen en behouden in zo'n competitieve markt moet je problemen oplossen en niet creëren.

Ondanks het vooruitstrevende OS, fijne UI en kek design sloeg Microsoft de plank gewoon compleet mis door de baseline, een appstore ecosysteem en alles wat daarbij komt kijken, niet goed op te orde te hebben.
jimzz @84hannes18 februari 2025 13:01
Maar dat is incorrect, juist in die tijd kon je heel veel dingen niet op de browser doen. Apps en games waren vaak exclusief voor iOS of Android en de kwaliteit van apps was voor mobiel gebruik vele malen beter dan de non-optimized browser varianten van websites. En heel veel dingen die alleen maar via apps konden.

Het is juist nu dat apps minder belangrijk zijn geworden. De meeste apps zijn gewoon een soort van mini browser die een webview variant van een webpagina laat zien vermomd als een app. Scheelt enorm in ontwikkelkosten en makkelijk te poorten naar meerdere platformen. Maar..... de kwaliteit van apps is daarmee wel afgenomen.

Windows Phone is gewoon te vroeg gekomen, te vroeg gegaan en te laat gereageerd op veranderingen op de markt. Ook de beloftes dat Windows Phone een desktop Windows zou kunnen draaien, android apps geïnstalleerd konden worden etc etc. Allemaal te mooi om waar te zijn en veel te laat. Zonde want zo'n toestel zie ik nog altijd wel zitten, even op t werk je telefoon aansluiten op een scherm en muis/toetsenbord en gaan. Ja je hebt Samsung Dex bijv. Maar dat is geen Windows en ook zeker geen Windows achtig systeem.
84hannes @jimzz18 februari 2025 13:10
Apps en games waren vaak exclusief voor iOS of Android en de kwaliteit van apps was voor mobiel gebruik vele malen beter dan de non-optimized browser varianten van websites
Op mijn Jolla gebruikte ik internetbankieren destijds vanuit de browser. Maar ik wist dat ik met Jolla geen first class-ervaring kon verwachten en in alle eerlijkheid, na twee jaar was ik het ook wel zat.
Windows Phone is gewoon te vroeg gekomen
Of te laat. De eerste iPhone had ook geen apps, maar dat accepteerden gebruikers. Tegen de tijd dat Windows Phone uitkwam moest je je kunnen weren met miljoenen(?) apps in een app store.
jimzz @84hannes18 februari 2025 13:23
Ik bedoelde meer dat als ze het ietsje langer doorontwikkeld hadden en zeg 5 jaar geleden hadden gereleased (mét die features als windows desktop, wat inmiddels wel draadloos mag) en de beschikbaarheid van Android apps dan hadden ze echt wel kans gemaakt.

Maar jouw beredenering is ook zeker een goede. Helaas was Balmer destijds de grote baas.
SirLenncelot @no_way_today17 februari 2025 23:02
Windows Phone != Windows Mobile
watabstract @SirLenncelot18 februari 2025 00:43
Het laatste OS op mijn Lumia 650 heette anders gewoon Windows 10 Mobile.
Kenju @watabstract18 februari 2025 09:31
En op de doos van de HD2 net WinMo 6.5 staat gewoon Windows Phone. Het was dus niet helemaal een vaste naam. Maar branding was dan ook iets dat ze niet helemaal voor elkaar hadden.
Kiswum
@Kenju18 februari 2025 14:20
Windows Phone is na versie 8.1, Windows (10) Mobile omgezet. Niet alle telefoons kwamen hiervoor in aanmerking. Met name de Nokia's werden hierin voorgetrokken vanwege de eigenaar: Microsoft.

Voor het tijdperk van Windows Phone, had je nog Windows Mobile. Volgens mij gingen sommige telefoons toen over naar Windows Phone 7.0 of 7.5.
Kenju @Kiswum18 februari 2025 18:42
Ik denk dat het verschil gewoon is op basis van of het wel of niet geschikt was voor Touch Screen. Windows 6.5 werkte best aardig met alleen je vingers, ondanks dat je ook nog opties had als je diep de instellingen in dook die heel erg op de oude PDA-lay-out leek.

Er zijn geen telefoons geüpdatet van 6.x naar 7. Op de HD2 kon dit alleen via customroms, maar dat was sowieso een apart toestel waar veel verschillende OS' op geladen konden worden.
ultimasnake @watabstract18 februari 2025 09:40
Mooi voorbeeld dat een hele afdeling van Microsoft die verantwoordelijk is voor productnamen echt een steekje los heeft...

- Het begon met Pocket PC 2000 (maar in de marketing hete het Pocket PC)
- Werd vervolgens Windows Mobile
- Werd opgevolgd door Windows Phone
- Werd opgevolgd door Windows 10 Mobile

(beetje vergelijkbaar met de Xbox, Office suites etc)
Linksquest Moderator Spielerij @no_way_today18 februari 2025 08:47
Mis die telefoons ook, had zelf de Lumia 925 als laatste, echt een goed toestel was dat. Miste wat apps, maar heb er heel lang plezier van gehad.
Settler11 @no_way_today18 februari 2025 09:03
Mijn Lumia 850 XL is beschikbaar mocht je interesse hebben (schaamteloze zelfpromotie) :+
marinostrus 17 februari 2025 21:01
Ik ken er niks van, maar het klinkt wel grappig dat een toestel uit 2022 niet overweg kan met de megapixelsensor uit 2013 :).

Ik vond men Lumia ook een fantastisch toestel!
Zenety @marinostrus17 februari 2025 21:07
Beetje een vaag iets uit dit artikel, het is letterlijk een shell om de iPhone hardware heen. Je kan niet verwachten dat je ook maar iets van de externals werkend gaat krijgen. Dat gaat tussen androids ook niet.

> Since nothing of the internals on which the iOS is actually running on is from the original Lumia 1020. In other words, the only 1020 aspect about it, is the outer shell and front display glass.

Zo kan je wel iedere shell om een iPhone SE plakken

[Reactie gewijzigd door Zenety op 17 februari 2025 21:09]

djwice @Zenety17 februari 2025 23:25
Zo kan je wel iedere shell om een iPhone SE plakken
Deze?
https://m.geekbuying.com/...otknot-Yellow-344320.html
1nsane @Zenety18 februari 2025 11:04
Maar het netjes krijgen is een ander verhaal
nelizmastr @marinostrus17 februari 2025 21:11
Uiteindelijk moet je de software ook overweg kunnen laten gaan met de hardware en dat gaat niet lukken met iOS, dat is niet te modificeren op driver/kext niveau zonder vast te zitten op één versie tot in het einde der tijden als je het al voor elkaar krijgt. Je moet dan veel concessies doen.

Dat gezegd hebbende, megapixels zijn maar een heel klein component van een goede camera.
1nsane @nelizmastr18 februari 2025 11:05
Eens. Een SE2020 en 2022 maken mijns inziens nog best goede foto’s zeker als ik het vergelijk met m’n iPhone 13.
Pjay2000 @marinostrus17 februari 2025 21:25
Ik ken er niks van, maar het klinkt wel grappig dat een toestel uit 2022 niet overweg kan met de megapixelsensor uit 2013 :).

Ik vond men Lumia ook een fantastisch toestel!
Audione0 17 februari 2025 22:43
En osx op een Dell laptop..

Hij is lekker bezig…
WhatsappHack
@Audione018 februari 2025 01:55
Kan dat niet sowieso op tig modellen met Hackintosh?
Audione0 @WhatsappHack18 februari 2025 07:00
Ja klopt, maar leuk te zien dat die modder allerlei kapriolen uithaalt om verschillende merken door elkaar te zien implementeren/modden

Dit zouden meer companies moeten doen..
nelizmastr @WhatsappHack18 februari 2025 12:24
Totdat Apple de Intel (dus x86) code uit macOS haalt, dan is ‘t over en uit met Hackintosh.
Mr.Monk 17 februari 2025 21:04
Ook zon Lumia 7xx gehad. Spot goedkoop, en supersnel.

Jammer van de apps ondersteuning, anders hadden ze het wel gered denk ik.
_Eend_ @Mr.Monk18 februari 2025 01:14
Ik heb ooit een Lumia 625 gehad, op zich was dat een mooi toestel dat niet al te duur was en zeker voor de prijs behoorlijk snel. Jammer genoeg liep het ding regelmatig vast. Hij deed dan helemaal niets meer. Lastig als je storingsdiensten draait en je een telefoontje mist omdat je telefoon is vastgelopen.
SpoekGTi 17 februari 2025 21:12
Waarmee het vermoedelijk de eerste 1020 is met 5G-ondersteuning
Nee dat is het dus niet het is een Shell om een iPhone SE3.

Anders zou als je een Ferrari Enzo blok in een fiat panda hijst het de eerste panda zijn met een v10 motor.
Travelan @SpoekGTi17 februari 2025 23:17
Het is dan toch feitelijk een Panda met een V10 motor?
GewoonWatSpulle @SpoekGTi17 februari 2025 21:28
Passen de laatste 2 cilinders dan niet in de Panda? * GewoonWatSpulle is in de war
dabronsg @SpoekGTi18 februari 2025 00:10
Nu is een V10 natuurlijk ook een beetje mager als er ook V12 motoren bestaan...

YouTube: Fiat 500 Lamborghini V12 580 hp
N1ks @dabronsg18 februari 2025 08:59
Dat komt wel heel dicht in de buurt van het schip van Theseus
dabronsg @N1ks18 februari 2025 10:32
Zolang het originele VIN plaatsje op de originele plek zit is het nog de oude auto...
HKS-Skyline @SpoekGTi18 februari 2025 00:17
Een enzo heeft een v12, maargoed, ja een ferrari blok in een fiat lepelen gebeurt vaker, en een panda met een v12 is nogsteeds een panda, het wordt niet ineens een ferrari, dus je vergelijking klopt niet helemaal.
Juliuth @SpoekGTi18 februari 2025 07:52
Maar dat is toch juist wel zo?
Pikoe @SpoekGTi18 februari 2025 08:11
Dit lijkt me een typische smartphone van Theseus.
-Elmer- 17 februari 2025 22:51
Wat grappig! Is dit niet ongeveer het meest pure voorbeeld van een casemod?
Jeroen hofman @-Elmer-17 februari 2025 23:16
Dat was tweakers vroeger casemod en degelijke oplossingen hardware software
Saintje 17 februari 2025 21:10
Als Windows phone er terug is, wil ik er wel eentje. De 640 was inderdaad zalig. Gebruik zelf niet heel veel apps, maar bijna alles wat ik deed, kon ik op de Lumia.
MrMonkE @Saintje18 februari 2025 02:50
Ik had er ook een, Nokia 930 geloof ik.
Snackbar trots "We hebben nu een app."
Ik was inmiddels gewend aan het gebrekkige aanbod "Die werkt niet op mijn telefoon"
Snackbar vol goede moed "Het is iPhone en ook Android."
"Ik heb een windows phone."
Snackbar huilen, ik huilen. Wat een trauma.

Hardware had ik geen probleem mee.
OS was wel wat mis mee naar mijn smaak, vooral het gebrek aan apps en de domme manier van verticaal scrollen.
Tiles een andere kleur? VERBOTEN!
Winduss 17 februari 2025 21:20
Ook grappig dat hij een Dellbook Pro heeft :P
Nu nog een Apple Watch in een Casio shell en 't feest is compleet
sypie @Winduss17 februari 2025 22:45
Het is gewoon een Dell in een identiteitscrisis.
kondamin 17 februari 2025 23:30
ik zou blij zijn met een 1520 mk 2, met camera/gps/browser/it's me en whatsapp
Davey400 18 februari 2025 08:50
Tof project!
Helaas mist ie nu het belangrijkste: de consistente en nog steeds modern aanvoelende interface van WM/WP.*
Pas kreeg ik zo'n toestel weer onder de vingers, en het zag er meteen weer prettig uit. Sterker nog: ook de achterliggende interface werkt gewoon zoals je hem verwacht. Ik snap dat je een skin op Android kunt plakken, maar daarmee werkt het nog steeds niet zo uniform zoals WM(/WP) wel werkte.

*(Die was consistenter dan de naamgeving en het beleid van Microsoft.)

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