Modder bouwt iPhone SE 3 in behuizing van Lumia 1020

De Nokia Lumia 1020 krijgt al jaren geen OS-updates meer en had bij release al niet heel erg veel apps. Een modder heeft een 1020 gemaakt die beide wél heeft: het toestel heeft de behuizing van de Windows Phone met de onderdelen van een Apple iPhone SE 3.

Reddit-gebruiker OceanDepth95028 noemt zijn creatie de NokiApple LumiPhone 1020 SE en zegt dat bijna alles wat aan de iPhone werkte, nog steeds werkt in de LumiPhone. In feite zijn alleen nog de behuizing en het glas van de Lumia overgebleven. Het scherm van die derde generatie iPhone SE is wel iets groter dan het scherm van de Lumia; de drie knoppen onder het scherm van de Lumia moesten daarom weg.

De camera aan de achterzijde moest ook wijken. De Lumia had met zijn 41-megapixelsensor meer megapixels, maar daarmee kan de iPhone niet overweg. Dus moest OceanDepth de Lumia-sensor verruilen voor de 12-megapixelsensor van de SE. Daaronder zit de Touch ID-knop. De LumiPhone heeft dus nog steeds een vingerafdrukscanner, al zit die op een andere plek dan iOS-gebruikers gewend zijn.

Verder heeft de LumiPhone 'gewoon' de A15-soc, 128GB opslag en 5G, waarmee het vermoedelijk de eerste 1020 is met 5G-ondersteuning. Het toestel heeft ook een aangepast simkaartslot, een Lightning-poort in plaats van micro-USB en power-, volume- en cameraknoppen. Die laatste heeft de SE niet; de cameraknop werkt daarom als extra Volume Omlaag-knop.

Wil dat zeggen dat alles werkt? Nee: de koptelefoonaansluiting heeft OceanDepth dichtgemaakt, omdat het volgens de modder 'bijna onmogelijk is' om een iPhone zonder koptelefoonaansluiting alsnog van zo'n aansluiting te voorzien. Draadloos laden en Apple Pay werken ook niet. De maker benadrukt dat het om een eenmalig toestel gaat, al overweegt de modder wel de telefoon te verkopen als die er genoeg van heeft gehad. "Ik wil hetzelfde proberen met een BlackBerry-telefoon", zegt OceanDepth95028.

Afbeeldingen via OceanDepth95028 op Reddit