Voor het eerst zijn er beelden van de Nokia Hola, de kleine cloudtelefoon die de Finse fabrikant negen jaar geleden in ontwikkeling had. Tweakers heeft ook beelden van de roadmap, waarop de functies staan voor de telefoon, die in september 2014 had moeten uitkomen.

De informatie komt uit een interne presentatie die Tweakers in handen heeft gekregen na de publicatie van het vorige artikel over Nokia's geheime Plan B. Daaruit bleek al dat Nokia in zijn nadagen als telefoonfabrikant een plan had voor een totaal ander mobiel platform dan we tot nu toe kennen. De bedoeling was dat zoveel mogelijk in de cloud opgeslagen zou staan en dat apparaten zouden dienen als 'smart glass', slim glas. Dat zou een telefoon kunnen zijn, maar ook een tablet, desktop of op termijn het navigatiesysteem van een auto.