India neemt 688 miljoen euro van Xiaomi in beslag om illegale royaltybetalingen

Indiase autoriteiten hebben omgerekend zo'n 688 miljoen euro aan geld van Xiaomi India in beslag genomen. Volgens de Enforcement Directorate van het land heeft het bedrijf illegale betalingen aan buitenlandse entiteiten gedaan.

Xiaomi zou die betalingen aangemerkt hebben als royalties. De Enforcement Directorate, een soort Indiase evenknie van de Autoriteit Financiële Markten, noemt de bedragen 'enorm' en beschuldigt Xiaomi ervan dat het hier helemaal niet om royalties gaat. "Xiaomi India bemachtigt zijn mobiele telefoons en andere producten van fabrikanten in India. Xiaomi India heeft geen enkele dienst afgenomen van de drie buitenlandse entiteiten waaraan het royalties heeft betaald", stelde het ED in de bekendmaking op zaterdag.

Xiaomi India zou op aanwijzing van zijn moederbedrijf in China deze betalingen hebben gedaan aan drie buitenlandse entiteiten. Een daarvan zou een onderdeel van de Xiaomi-groep zijn. De andere twee zijn gebaseerd in de VS en niet gerelateerd aan Xiaomi, maar de betalingen zouden desalniettemin 'uiteindelijk ten goede komen aan leden van de Xiaomi-[bedrijven]groep'. De betalingen vonden plaats sinds 2015 en zijn een schending van de Foreign Exchange Management Act, sectie 4, vertelt het ED verder.

Xiaomi noemt in een reactie op Twitter de betalingen 'legitiem en eerlijk' en stelt dat ze bedoeld zijn voor de 'gelicenseerde technologieën en intellectuele eigendommen die gebruikt worden in onze Indiase producten'. Het bedrijf is 'toegewijd aan samenwerken met de autoriteiten om eventuele misverstanden op te helderen'.

In het kader van dit onderzoek is het voormalig hoofd van Xiaomi India, Manu Kumar Jain, ook ondervraagd door het ED. Hij is tegenwoordig hoofd van Xiaomi in Dubai. Het ED wilde ook informatie over 'buitenlandse financiering, aandelenbezit en financieringspatronen, financiële overzichten en informatie van belangrijke leidinggevenden die het bedrijf runnen', schrijft Reuters.

In het kader van onderzoeken naar Xiaomi werd er in december ook een inval gedaan in het Indiase hoofdkantoor van het bedrijf, aldus het persbureau. Toen draaide het om verdenkingen van belastingontduiking. Meerdere Chinese telefoonmakers hadden toen te maken met invallen.

Volgens Reuters hebben Chinese bedrijven het sinds 2020 moeilijker in India, naar aanleiding van een conflict aan de grens tussen de twee landen. Sindsdien heeft India 'uit veiligheidsoverwegingen' meer dan 300 Chinese apps, inclusief TikTok, verbannen. Ook zijn de regels voor Chinese bedrijven in India sindsdien aangescherpt.