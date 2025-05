Xiaomi verkocht in Q2 2024 bijna dertig procent meer smartphones dan jaar eerder

Xiaomi verkocht in het tweede kwartaal van 2024 bijna dertig procent meer smartphones vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De totale omzetgroei van het bedrijf ligt daarnaast 32 procent hoger, onder meer door de verkoop uit smartphones, iot-producten en elektrische auto's.

De fabrikant rapporteert voor het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van 88,9 miljard yuan. Omgerekend komt dit neer op ongeveer 11,2 miljard euro. De nettowinst steeg met 20,1 procent naar 6,2 miljard yuan, oftewel rond de 781 miljoen euro. De groei is vooral afkomstig van de verkoop van smartphones, slimme apparaten en EV's.

Xiaomi verkocht in het tweede kwartaal van 2024 ruim 42 miljoen smartphones, wat een stijging is van 28,1 procent. Eerder bracht analistenbureau Canalys al naar buiten dat Xiaomi net achter Apple en Samsung blijft als het aankomt op het aantal geleverde smartphones. Ook de verkoop van slimme apparaten en tablets steeg aanzienlijk. Daarnaast won het bedrijf terrein op het gebied van internetdiensten.

In Q2 2024 verkocht Xiaomi zo'n 27.000 EV's, met een omzet van 6,2 miljard yuan (781 miljoen euro). Ondanks de omzetgroei is de EV-tak die in 2021 werd aangekondigd nog niet winstgevend. Dat moet volgens ceo Lu Weibing in de loop van de tijd verbeteren. Reuters meldt dat de fabrikant tegen het einde van het jaar 120.000 elektrische auto's wil verkopen.