Gerucht: Xiaomi introduceert volgend jaar smartphone zonder knoppen

Xiaomi werkt volgens geruchten aan een smartphone zonder fysieke knoppen. Dat zegt leaker chunvn8888 op sociale media. Volgens de leaker kan het toestel in de eerste helft van 2025 op de markt komen.

Het knoploze ontwerp zou werken met een combinatie van gebaren, drukgevoelige randen en spraakbesturing, zegt chunvn8888 op sociale media. De smartphone zou een under-displayselfiecamera bevatten. Onder de motorkap verwacht de leaker een ‘Snapdragon 8+ Gen 4-processor’. Dezelfde chip zou ook in de Xiaomi 15S Pro terechtkomen. Het project bevindt zich nog in een vroeg stadium, waardoor details over het scherm, de accu en de camera's ontbreken. Volgens chunvn8888 komt de smartphone midden volgend jaar op de markt. Het zou niet de eerste keer zijn dat een smartphone zonder fysieke knoppen uitkomt. In 2018 bracht HTC de U12+ uit. Het jaar erop kwam Vivo met de Nex 3.