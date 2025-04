Xiaomi presenteert vrijdag Mix Flip-klaptelefoon met 4"-coverscherm

Xiaomi heeft eerste afbeeldingen van zijn Mix Flip- en Mix Fold 4-telefoons getoond. De Mix Flip is de eerste Xiaomi-foldable met een scherm dat over de lengte dubbelgevouwen kan worden. Het toestel doet daarmee denken aan de Samsung Galaxy Z Flip- en Motorola Razr-smartphones.

Xiaomi-ceo Lei Jun deelt de eerste afbeeldingen van zijn komende Mix Flip op sociale media. De fabrikant deelt nog weinig concrete details over het toestel, hoewel te zien is dat de telefoon beschikt over een groot 4"-coverscherm aan de buitenkant, met daarin de twee camerasensoren verwerkt. Op Weibo zegt het bedrijf dat de klaptelefoon een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-soc krijgt. Het toestel heeft daarnaast een onbekende hoeveelheid UFS 4.0-opslag en Lpddr5x-geheugen.

De Chinese smartphonemaker toont daarnaast de vierde versie van zijn Mix Fold-telefoon. Deze Mix Fold 4 krijgt volgens de fabrikant vier camera's aan de buitenkant, draadloos laden op 50W en ondersteuning voor satellietcommunicatie. Beide vouwtelefoons worden aangekondigd op vrijdag 19 juli, om 13.00 uur Nederlandse tijd. De adviesprijzen zijn nog niet bekend en het is ook niet bekend of de toestellen naar Europa komen; de voorgaande Xiaomi-foldables waren alleen bestemd voor de Chinese markt.