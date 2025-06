Vouwbare Google Pixel Fold komt vooralsnog niet uit in Benelux

Google heeft op zijn ontwikkelaarsconferentie I/O zijn vouwbare smartphone Pixel Fold voorgesteld. De telefoon komt vooralsnog niet uit in de Benelux, maar zal wel uitkomen in onder meer Duitsland en Frankrijk.

De stap valt op, omdat Google sinds vorig jaar zijn telefoons wel officieel in Nederland uitbrengt. Zo kwamen de Pixel 6a, 7 en 7 Pro uit in Nederland en ook de nieuwe Pixel 7a zal in Nederlandse winkels te vinden zijn en dat geldt ook voor de Pixel Tablet.

Hoewel Samsung zijn vouwbare smartphones doorgaans wereldwijd uitbrengt, kiezen veel andere fabrikanten doorgaans voor een beperktere release. Veel vouwbare smartphones komen vooral in China uit, zoals de Huawei Mate X-telefoons en Xiaomi Mix Fold-toestellen. Andere fabrikanten brengen vouwbare smartphones pas later uit in Europa. Onder meer Lenovo doet dat met de Motorola razr, maar ook OPPO met de Find N Flip en Honor met de Magic Vs.

Google kondigde de Pixel Fold vorige week al aan, maar maakte nu alle details bekend. Het is een vouwbare smartphone die uitklapt tot een kleine tablet, zoals de Samsung Galaxy Z Fold-serie. Aan de binnenkant zit een oledscherm van 7,6" met een resolutie van 2208x1840 pixels. Aan de buitenzijde zit een 5,8"-scherm, met een resolutie van 2092x1080 pixels. Beide schermen hebben een verversingssnelheid van 120Hz. De telefoon loopt op een Tensor G2-soc van Google zelf met 8GB aan werkgeheugen en 128GB of 256GB aan opslag.

De vingerafdrukscanner zit in de Power-knop, zoals bij veel vouwbare smartphones. De telefoon is uitgeklapt 6mm dik en ingeklapt 12mm dik. Aan de achterkant zitten drie camera's. Het toestel kost bij release volgende maand 1899 euro.