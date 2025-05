Test: Google Pixel Fold is eerste vouwbare smartphone die breekt bij doorbuigen

Googles eerste vouwbare smartphone Pixel Fold breekt bij het vouwen onder een hoek van meer dan 180 graden. Dat blijkt uit een test van YouTube-kanaal JerryRigEverything. Zand en stof zijn geen probleem voor de vouwbare smartphone.

Het is de eerste keer dat een vouwbare smartphone breekt bij een poging hem verder te buigen dan 180 graden, claimt Zack Nelson van JerryRigEverything. Onder meer de Galaxy Z Fold- en Z Flip-modellen van Samsung braken in zijn test niet. In de test was het niet het scharnier dat het begaf, maar de behuizing rondom de antennelijnen. Dat is een probleem bij meer, niet-vouwbare, smartphones die de buigtest niet overleven.

De Pixel Fold is ook de eerste smartphone die zichzelf afsluit bij het testen hoelang een scherm het volhoudt als er een vlam tegenaan komt. De Pixel Fold gaf na het opnieuw starten de melding dat het toestel te heet was geworden en daarom zichzelf had uitgeschakeld.

De Pixel Fold is Googles eerste vouwbare smartphone en kwam onlangs uit in diverse landen. Hoewel andere Pixel-telefoons in Nederland uitkomen, geldt dat vooralsnog niet voor de vouwbare telefoon.