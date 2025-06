Gelekte promovideo Google Pixel 8 wijst op komst Magic Eraser-functie voor audio

Op gelekte promotiebeelden van de Google Pixel 8-reeks wordt een functie getoond die achtergrondgeluiden in video's kan verminderen. De feature draagt de naam Audio Magic Eraser. Ook is er in de video een blauwe uitvoering van het toestel te zien.

Bestaande Google Pixel-telefoons kennen een Magic Eraser-functie om objecten uit afbeeldingen te verwijderen. De Audio Magic Eraser-feature lijkt iets soortgelijks met achtergrondgeluiden te doen en bevat opties voor 'ruis', 'mensen' en 'muziek'. Met een slider kan bepaald worden in hoeverre het achtergrondgeluid gereduceerd moet worden. De promobeelden zijn gedeeld door een onbekende gebruiker op X, voorheen bekend als Twitter.

De Google Pixel 8 wordt later dit jaar verwacht met 128 of 256GB opslag. De Pro-variant van het toestel heeft mogelijk tot 512GB opslag. Naar verluidt krijgt de Pixel 8 een prijs van 649 of 699 dollar. Verder worden er een ultrasone vingerafdrukscanner, een Tensor G3-soc en een 50-megapixelhoofdcamera in het toestel verwacht.