THQ Nordic kondigt South Park-game Snow Day aan, release in 2024

De Oostenrijkse game-uitgever THQ Nordic kondigt een nieuwe South Park-game aan met release in 2024. South Park: Snow Day is te spelen met maximaal vier spelers en staat in het teken van een dag ijsvrij. De game verschijnt op de pc, PS5, Xbox Series X/S en Nintendo Switch.

In South Park: Snow Day staat centraal dat de hoofdpersonages Cartman, Stan, Kyle en Kenny vieren dat ze vanwege de sneeuwval niet naar school hoeven. THQ Nordic heeft nog niet veel bekendgemaakt over de game. Uit de teasertrailer blijkt dat fantasy en gevechten een significante rol hebben.

De game wordt gemaakt door Question Games, de ontwikkelaar achter onder meer The Magic Circle en The Blackout Club. De recentste games uit de South Park-franchise zijn The Fractured But Whole en de mobiele game Phone Destroyer uit 2017.