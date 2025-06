South Park: Snow Day krijgt eerste gameplaytrailer en verschijnt in maart 2024

Uitgever THQ Nordic heeft de eerste gameplaytrailer van de South Park-game Snow Day getoond. Het is een 3D-actiegame waarin tot vier spelers samen kunnen werken om vijanden te verslaan met een verscheidenheid aan wapens en andere aanvallen. De game moet in maart verschijnen.

Net als in de voorgaande twee 2D-rpg-games van South Park, The Stick of Truth en The Fractured But Whole, besturen spelers niet een bekende inwoner van South Park, maar kunnen ze hun eigen personage creëren. Wel spelen Cartman, Stan, Kyle en Kenny een hoofdrol in het verhaal. Het spel kan zowel met een speler als co-op met maximaal vier spelers gespeeld worden. Spelers moeten in het spel samenwerken om de hordes computergestuurde tegenstanders te verslaan.

THQ Nordic laat op de site van de game weten dat spelers een hoop verschillende aanvallen en wapens kunnen gebruiken en upgraden. Ook kunnen ze valstrikken opzetten en gezamenlijke, gecoördineerde aanvallen uitvoeren. Als er solo wordt gespeeld, werken spelers samen met computergestuurde personages. Verder belooft de uitgever dat er 'een breed scala' aan cosmetics beschikbaar is om het personage in uit te dossen.

Het spel wordt ontwikkeld door de kleine ontwikkelstudio Question Games. Dat bedrijf heeft hiervoor gewerkt aan de games The Magic Circle en The Blackout Club. South Park: Snow Day moet ergens in maart 2024 verschijnen voor de pc, PS5, Xbox Series X/S en Nintendo Switch en kost 30 euro. Afgelopen augustus werd de game voor het eerst aangekondigd.