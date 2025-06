Sony gaat foto's van zijn camera's automatisch voorzien van digitaal certificaat

Sony werkt aan een 'authenticiteitstechnologie' voor in zijn camera's om foto's automatisch een digitaal certificaat mee te geven. Hiermee moet het mogelijk zijn om de echtheid van foto's te verifiëren.

Sony stelt dat foto's die gemaakt worden met een van zijn camera's, door deze technologie meteen voorzien worden van een 'geboortebewijs'. Zodra de foto is genomen, wordt het digitale certificaat gegenereerd met de processor van de camera. Zo wordt voorkomen dat gebruikers een afbeelding onopgemerkt kunnen manipuleren, aldus het bedrijf.

Dit is volgens Sony bedoeld voor 'professionals die de authenticiteit van hun content willen waarborgen', en moet 'een extra beveiligingslaag vormen voor nieuwsinstanties in hun strijd tegen vervalste afbeeldingen'. Dat is noodzakelijk, stelt het Japanse techbedrijf, omdat de ontwikkeling van generatieve AI snel vordert en de verspreiding van nepfoto's 'schadelijk is voor de gehele maatschappij'. Sony claimt dat het digitale certificaat ook na het bewerken van de metadata behouden blijft.

Volgens Sony is de technologie getest door het Amerikaanse persbureau Associated Press. Ook Camera Bits, de ontwikkelaar van de fotobeheerapplicatie Photo Mechanic, werkt mee aan de technologie. De eerste camera's die toegang krijgen tot deze technologie zijn de Alpha 9 III, Alpha 1 en Alpha 7S III. De update voor het digitale certificaat moet in de lente van 2024 uitgebracht worden.