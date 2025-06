Microsoft: Lazarus-hackers verspreiden malafide versie van CyberLink-software

Het Threat Intelligence-team van Microsoft heeft ontdekt dat een Noord-Koreaanse hackersgroep een malafide versie van een legitieme applicatie van de Taiwanese softwarefabrikant CyberLink verspreidt. De groep zou hiervoor een supplychainaanval hebben uitgevoerd.

Volgens Microsoft gaat het om de Noord-Koreaanse groep Diamond Sleet, beter bekend als Lazarus. Deze groep zou erin geslaagd zijn om een officieel installatiebestand van CyberLink te modificeren door er de malafide Lambload-executable aan toe te voegen. Om welke CyberLink-applicatie het gaat, zegt het Threat Intelligence-team niet. In de Indicators of Compromise wordt echter de video- en fotobewerkingssoftware Promeo vermeld.

Het bestand wordt volgens Microsoft op de legitieme update-infrastructuur van CyberLink gehost en is ondertekend met een geldig CyberLink-certificaat. Microsoft heeft laatstgenoemde toegevoegd aan zijn lijst niet-toegestane certificaten, 'zodat klanten in de toekomst beschermd worden tegen schadelijk gebruik'.

Als gebruikers de software met de kwaadaardige code binnenhalen, kijkt Lambload eerst of de host gebruikmaakt van een gevirtualiseerde omgeving en controleert het de aanwezigheid van specifieke beveiligingssoftware: FireEye, CrowdStrike of Tanium. Als de gebruiker een van deze drie of een gevirtualiseerde omgeving gebruikt, wordt verder geen malafide code uitgevoerd. Zo niet, dan wordt een aanvullende payload gedownload en uitgevoerd om het systeem te besmetten.

Microsoft stelt dat het de schadelijke installer op meer dan honderd apparaten heeft aangetroffen. Er is echter nog geen 'hands-on-keyboard'-activiteit ontdekt na een aanval via deze malware, stelt het bedrijf. Wat het doel van de CyberLink-malware is, is dus nog niet helemaal duidelijk. Wel heeft de Lazarus-hackersgroep volgens Microsoft in het verleden meermaals gevoelige gegevens gestolen van aangevallen apparaten en 'softwarebuildomgevingen' gecompromitteerd. Microsoft zegt CyberLink op de hoogte te hebben gesteld van deze aanval. Er wordt echter niet vermeld wat de reactie van het bedrijf is en of er actie wordt ondernomen.