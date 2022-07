Axie Infinity-spelers kunnen weer transacties doen na eerdere hack

Nft-game Axie Infinity is weer op de normale wijze te spelen, inclusief het doen van transacties. De makers hebben daarvoor de Ronin Bridge weer geopend. Deze verbinding is maandenlang offline geweest na een eerdere hack.

Het bedrijf achter Axie Infinity, Sky Mavis, meldt in een blogpost dat de Ronin Bridge weer te gebruiken is, zodat gebruikers weer gemakkelijk transacties met het Ronin Network kunnen uitvoeren. Dit is de blockchain achter Axie Infinity. De hard-fork voor heropenen van de bridge, waarvoor alle validators hun software moesten updaten, is succesvol uitgevoerd.

De Ronin Bridge, de verbinding tussen het Ronin Network en het ethereum-mainnet, werd eind maart gehackt. Dat resulteerde in de diefstal van 173.600 ethereum en 25,5 miljoen USDC op de Ronin Bridge in de vorm van twee transacties. Eind april wees het bedrijf op een spear-phishingaanval waarbij een medewerker werd getroffen. De aanvallers wisten zodoende binnen te komen. Deze medewerker werkt niet meer bij Sky Mavis. De hack is eerder door de Amerikaanse FBI gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackgroep Lazarus.

Volgens de makers is de bridge onderworpen aan een intern onderzoek en twee externe onderzoeken en zijn verbeteringen doorgevoerd. Zo heeft de bridge nu een circuit-breaker system waarmee in noodgevallen grote, verdachte geldopnames kunnen worden geblokkeerd. Sky Mavis gaat ook de getroffen spelers vergoeden.

De game Axie Infinity draait om het vergaren en trainen van Axies. Dat zijn kleine beestjes die te gebruiken zijn om nieuwe Axies te fokken. Daarnaast is het mogelijk om deze beestjes in te zetten in gevechten tegen anderen. Het doel daarvan is het verzamelen van Axie Infinity Shards (AXS) en Smoot Love Potions (SLP). Dit zijn ethereum-based cryptocurrencies. Spelers kunnen deze tokens laten uitbetalen vanuit Axie Infinity, zodat ze hun ingame assets in de echte wereld kunnen gebruiken. Axie Infinity was een erg populaire play-to-earngame.