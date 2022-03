Hackers stelen 625 miljoen dollar van blockchain van nft-game Axie Infinity

Onbevoegden hebben omgerekend zo'n 625 miljoen buitgemaakt via het hacken van de blockchain achter pay-to-earngame Axie Infinity. Het gaat om een diefstal van ethereum en USDC, een cryptocurrency die vastgepind zit aan de Amerikaanse dollar.

Volgens een officieel bericht van het Ronin Network, de blockchain achter Axie Infinity, kwam men er dinsdag achter dat de validator nodes van gamemaker Sky Mavis en Axie DAO op 23 maart waren gecompromitteerd. Dat resulteerde in de diefstal van 173.600 ethereum en 25,5 miljoen USDC op de Ronin Bridge in de vorm van twee transacties.

De aanvaller gebruikte vijf gehackte validator private keys voor de diefstal. De betrokken partijen kwamen de diefstal op het spoor nadat een gebruiker meldde dat het onmogelijk was om 5000 ethereum op te nemen vanuit de bridge, waarmee het mogelijk is om geld van de blockchain van Ronin op te nemen en te storten. Deze bridge vormt in feite een brugfunctie tussen de game en andere blockchains zoals ethereum.

Volgens Sky Mavis is het doen van transacties inmiddels bevroren, zodat er geen geld meer aan de blockchain kan worden onttrokken. Pas als men er zeker van is dat er geen geld meer kan worden onttrokken, wordt de Ronin Bridge weer geopend. Verder zeggen de partijen dat ze bezig zijn hun nodes te migreren zodat ze geheel losstaan van de oude infrastructuur. Ook wordt er samengewerkt met overheidsinstanties om de criminelen voor de rechter te brengen, maar Sky Mavis geeft daar verder geen details over. Volgens het bedrijf zijn de gestolen bedragen nog steeds aanwezig in de wallet van de hacker.

Axie Infinity draait om het vergaren en trainen van Axies. Dat zijn kleine beestjes die je kunt gebruiken om nieuwe Axies te fokken. Daarnaast is het mogelijk om Axies te gebruiken om tegen andere Axies te vechten. Het doel daarvan is het verzamelen van Axie Infinity Shards (AXS) en Smoot Love Potions (SLP). Dit zijn ethereum-based cryptocurrencies. Spelers kunnen deze tokens laten uitbetalen vanuit Axie Infinity, zodat ze hun ingame assets in de echte wereld kunnen gebruiken. Axie Infinity is een erg populaire play-to-earngame.