Hackers stelen 1,5 miljard dollar van cryptobeurs Bybit

Hackers hebben 1,46 miljard dollar gestolen van cryptovalutabeurs Bybit. Dat is mogelijk de grootste diefstal van cryptovaluta ooit. De exchange belooft dat het verloren geld kan worden gedekt.

Bybit-ceo Ben Zhou bevestigt de hack op X. Er is 401.347 ether gestolen, met een waarde van 1,46 miljard dollar. Dat is ongeveer negen procent van de totale waarde aan cryptovaluta op de exchange. De cryptomunten werden overgedragen van een cold wallet van Bybit naar tientallen andere wallets, schrijft Bloomberg op basis van gegevens van blockchainanalyseplatform Nansen. De cryptomunten zouden in veel van die wallets nog altijd aanwezig zijn.

De hackers wisten de transacties te manipuleren door de signinginterface te maskeren, laat Bybit weten. Hierdoor werd het correcte adres weergegeven, terwijl de onderliggende smart contract-logica werd aangepast. Daardoor kregen ze ongeautoriseerde toegang tot de cold wallet. Het is nog onduidelijk hoe de hackers dit precies voor elkaar kregen.

In een livestream laat Zhou weten dat Bybit overbruggingsleningen heeft afgesloten bij partners, waarmee 80 procent van de gestolen cryptovaluta kan worden gedekt. Volgens de ceo zijn alle andere wallets veilig. Zhou zegt dat de autoriteiten onderzoek doen naar de hack en het gestolen bedrag terug proberen te krijgen.

De hack wordt door blockchainonderzoeker ZachXBT toegeschreven aan de Noord-Koreaanse Lazarus Group. Die hackersgroepering is meermaals in verband gebracht met het verspreiden van ransomware en heeft ook al enkele keren zijn zinnen gezet op bitcoinwallets, zo bleek in 2017 en 2024.

Volgens cryptotrackingbedrijf Elliptic is dit de grootste cryptodiefstal ooit en mogelijk zelfs de grootste diefstal in het algemeen. Hiervoor was dat record in handen van Poly Network. Een hacker stal in 2021 611 miljoen dollar aan munten van dat cryptoplatform.