Hackers dreigen data van Ahold die in november gestolen werd openbaar te maken

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van de supermarktketen Albert Heijn, is het slachtoffer van een ransomwareaanval. Ransomwaregroepering INC Ransom stelt 6TB aan gevoelige gegevens te hebben buitgemaakt, die zij nu openbaar dreigt te maken.

Om wat voor soort gegevens het gaat, is nog onbekend. BNR meldt echter dat er al wel een aantal documenten zijn gedeeld door de ransomwaregroepering, met daarin onder meer oudere gegevens. Het gaat bijvoorbeeld om een geheimhoudingsverklaring van iemand die een locatie van Ahold Delhaize bezoekt. Verder zijn ID-bewijzen van personen vrijgegeven. De aanvallers dreigen alle gegevens openbaar te maken als Ahold Delhaize niet ingaat op hun eisen. Wat die eisen zijn, is onbekend.

Een woordvoerder van Ahold Delhaize zegt tegenover Tweakers dat het om een ouder cybercrime-incident gaat, dat in november vorig jaar plaatsvond bij de Amerikaanse tak van het bedrijf. Destijds werd een 'beveiligingsprobleem in het Amerikaanse netwerk' gedetecteerd, waarna een onderzoek is opgestart en beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Zo werden de systemen tijdelijk offline gehaald. De woordvoerder van Ahold Delhaize meldt nu dat dit onderzoek nog voortduurt en verwijst naar een verklaring uit november: "Waar mogelijk zullen we een update geven."