Cyberaanval Amerikaanse tak Ahold trof 2,2 miljoen mensen

Bij de recente cyberaanval op de Amerikaanse tak van Ahold Delhaize waren mogelijk de persoonsgegevens van 2,2 miljoen mensen betrokken. Het is niet duidelijk welke gegevens er daadwerkelijk gestolen zijn. Er zijn ook Nederlandse slachtoffers van de cyberaanval.

Ahold Delhaize USA, onderdeel van het moederbedrijf van de supermarktketen Albert Heijn, meldt in een officieel document dat er ruim 2,2 miljoen mensen bij de cyberaanval van eind 2024 betrokken zijn, zo merkt BleepingComputer op. Mogelijk zijn er persoons- en werknemersgegevens bij de aanval gestolen, waaronder contactgegevens, e-mailadressen, financiële informatie, burgerservicenummers, gezondheidsinformatie en details over de arbeidsovereenkomst, al is niet duidelijk voor welke getroffenen dit geldt.

Bij de cyberaanval in november van 2024 werden onderdelen van de Amerikaanse tak van Ahold Delhaize getroffen. Later werd echter bekend dat ook Nederlandse werknemers en voormalige werknemers mogelijk voorkomen in de gestolen gegevens. Deze mensen zijn al ingelicht over het incident. Wereldwijd heeft het bedrijf ruim 390.000 werknemers en winkelen er wekelijks zo'n 60 miljoen mensen bij winkelketens als Albert Heijn, Etos, bol, Delhaize, Profi, Food Lion en Stop & Shop.