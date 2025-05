Delhaize lost kassabug op waarbij klanten tientallen euro's te veel betaalden

Delhaize heeft de problemen opgelost waarbij het scansysteem van de Belgische supermarktketen onterecht producten toevoegde aan de kassabon. Klanten betaalden daardoor soms tot tientallen euro's extra voor producten die niet in hun winkelwagen lagen.

Alle kassa's van de supermarktfilialen van Delhaize, die net als de Nederlandse supermarktketen Albert Heijn onderdeel is van Ahold Delhaize, hebben inmiddels een software-update gekregen die de bug moet verhelpen, meldt een woordvoerder van de supermarktketen aan VRT NWS. Delhaize vraagt 'voor de zekerheid' bij franchisenemers na of de update daadwerkelijk is uitgevoerd.

In april ontdekte het consumentenprogramma WinWin op Radio 2 dat de kassa's van Delhaize al maandenlang soms willekeurig extra producten op de rekening plaatsten. Bij het scannen zou de datamatrix, een kleine vierkante code die op een QR-code lijkt, op productverpakkingen worden aangezien voor een willekeurig product uit het assortiment. Daardoor verscheen het bedrag van dat product ook op de kassabon en betaalden klanten soms tot wel tientallen euro's te veel. Het probleem speelde in ieder geval sinds september vorig jaar. De supermarktketen zei eerder gemiddeld één klacht per week te krijgen over de bug.