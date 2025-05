CBS: Nederland heeft bijna 600.000 elektrische auto's en 410.000 plug-inhybrides

Een op de tien personenauto's in Nederland is een stekkerauto, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2025 waren er in Nederland 594.000 volledig elektrische auto's en 410.000 plug-inhybrides.

Sinds het begin van het jaar zijn er in Nederland voor het eerst meer particuliere dan zakelijke rijders met een stekkerauto, meldt het CBS: 503.000 particulieren tegenover 442.000 zakelijke gebruikers. Bij zakelijke rijders zijn elektrische auto's al langer in trek, voornamelijk vanwege fiscale regelingen en subsidies.

De stijging bij persoonlijk gebruik wordt veroorzaakt door het groeiende aanbod van elektrische modellen, zegt het CBS tegen de NOS. Particulieren hebben bij elkaar 245.000 volledig elektrische auto's in bezit en 258.000 plug-inhybrides. Zakelijke rijders rijden vaker volledig elektrisch: 342.000 vergeleken met 118.000 plug-inhybrides. Ook het aantal verkochte hybride auto's zonder stekker nam toe, met 32,9 procent tot 676.000.

Benzine blijft nog altijd de meest voorkomende brandstof voor personenauto's. Driekwart van de 9,3 miljoen personenauto's rijdt op benzine. Het aantal dieselauto's blijft afnemen: dat daalde met 12,3 procent vergeleken met een jaar eerder, naar 664.000.