In Utrecht zijn auto's het vaakst elektrisch, in Groningen het minst vaak

In Utrecht is bijna 6,6 procent van de auto's volledig elektrisch. Daarmee rijden er naar verhouding in die provincie de meeste EV's. In Groningen rijdt relatief gezien het kleinste aantal EV's, met 3 procent.

Utrecht, Flevoland en Noord-Holland zijn in die volgorde de provincies waar de meeste EV's rijden, waarbij in deze drie provincies het percentage boven de 6 procent ligt. In Zuid-Holland rijden naar verhouding ook relatief veel volledig elektrische auto's, met 5,5 procent. Daarna volgen Noord-Brabant met 4,9 procent en Gelderland met 4,5 procent. In de overige provincies ligt het aandeel tussen de 3 en 3,8 procent.

De cijfers zijn afkomstig van het CBS en gemaakt in opdracht van de RVO. Onder meer De Limburger schrijft over de cijfers. Het CBS heeft vaker dergelijke cijfers gepubliceerd, maar nu zijn deze volgens het Bureau nauwkeuriger. Zo kijkt het CBS bij lease- en huurauto's niet langer naar het adres van de leasemaatschappij of verhuurder, maar naar de locatie van de eindgebruiker. De cijfers hebben een peildatum van 1 januari vorig jaar. Volgens de CBS-cijfers was 4,9 procent van alle in Nederland geregistreerde EV's volledig elektrisch, ofwel 442.818 auto's op een totaal van 9.035.431 Nederlandse auto's.

Update, 19.08 uur: Niet in Limburg, maar in Groningen rijden het minst aantal EV's. Het bericht is hierop aangepast. Met dank aan thomasv, jaapzb en Marebito.