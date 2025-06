'Softwaremakers verhoogden stilletjes het tarief op 15.000 laadpalen in NL'

Er wordt op ongeveer 15.000 laadpalen in Nederland meer afgerekend dan is afgesproken volgens de vaste tarieven. Dat blijkt uit onderzoek van Laadpas Top 10 en Tap Electric. Het gaat om alle openbare laadpalen die op de softwareplatforms van GreenFlux en DKV Mobility draaien.

Het gaat over een toeslag van twee cent per kWh, zo blijkt uit het onderzoek. In veel regio's gaat dat om een verhoging van ruim vijf procent, aldus Laadpas Top 10. De verhoging zou door de softwaremakers zijn doorgevoerd rond de jaarwisseling, ogenschijnlijk zonder de betrokken partijen daarvan op de hoogte te stellen. Het medium heeft navraag gedaan bij laadpaalexploitanten, laadpasaanbieders, gemeentes en 'andere betrokkenen', maar volgens hen wist niemand iets af van de 2 cent toeslag, totdat daarover de eerste meldingen binnenkwamen.

De kwestie is potentieel problematisch, omdat exploitanten en gemeentes de vaste laadtarieven vermelden op hun website. Die vaste tarieven zijn vastgelegd in een aanbesteding. Ze mogen in bepaalde gevallen wel aangepast worden, maar daarover moet dan wel duidelijk gecommuniceerd worden. Door de extra heffing van twee cent komen de tarieven die de exploitanten en concessiegevers vermelden niet meer overeen met de werkelijkheid. Gebruikers die hun laadpasapp controleren, kregen overigens wel het hogere tarief te zien.

Het hogere tarief in een laadpasapp (links) naast de tarieven die de exploitant vermeldt op zijn website.

De software van GreenFlux en DKV Mobility wordt onder andere gebruikt voor de openbare laadpalen van TotalEnergies en ongeveer de helft van de laadpalen van Equans in Nederland. Volgens Laadpas Top 10 gaat het in heel Nederland om ongeveer 15.000 laadpalen, in onder andere de regio's Amsterdam, Almere, Haarlem, Utrecht, Drenthe, Groningen en Friesland.

EV-rijders die sinds 1 januari 2025 hun voertuig hebben opgeladen in een van die regio's, wordt aangeraden om te controleren of ze te veel betaald hebben voor hun laadsessie. Gebruikers die een factuur hebben ontvangen voor een laadpaal die begint met 'NL-GFX' moeten goed controleren of het laadtarief klopt, raadt Laadpas Top 10 aan. Dat geldt alleen voor EV-rijders met een laadpas die exact het tarief van de laadpaalhouder rekent, zoals die van Greenchoice, Tap Electric of Essent. Klanten met laadpassen met een vaste tariefstructuur, zoals die van Shell of Eneco, hebben geen last van het probleem.

MRA-Elektrisch, een samenwerkingsverband van overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, waar verschillende getroffen laadpalen staan, erkent het probleem. "Als concessieverleners hebben we een vaste laadprijs afgesproken, en het is van groot belang dat het laadtarief niet hoger is dan afgesproken. We dringen erop aan dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost."

Tweakers heeft GreenFlux en DKV Mobility om commentaar gevraagd, maar het bedrijf zegt niet te willen reageren. Laadpaalexploitant Equans zegt tegen Tweakers op de hoogte te zijn van de kwestie. Het bedrijf benadrukt dat transparantie over de laadpaaltarieven belangrijk is en heeft een onderzoek gestart.

Update, 13.11 uur - TotalEnergies heeft ook gereageerd op het voorval. Het bedrijf spreekt van een 'onverwachte toeslag van een laaddienstverlener', waardoor een deel van de EV-rijders 'meer dan het gecommuniceerde tarief' betaalt tijdens het laden. Het bedrijf zegt de situatie te betreuren.