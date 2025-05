Eneco introduceert energiecontract met daltarief midden op de dag

Eneco introduceert een nieuw energiecontract waarbij gebruikers korting krijgen tijdens daluren. Die daluren zijn tussen 10.00 en 17.00 uur en tussen 22.00 en 05.00 uur. Daarmee wil het bedrijf klanten stimuleren om buiten piekmomenten energie te verbruiken.

Tegenwoordig wordt vooral tussen 06.00 en 09.00 uur veel energie verbruikt, net als tussen 17.00 en 22.00 uur, stelt Eneco in een aankondiging. Daarom biedt het energiecontract Eneco Voordeelmomenten buiten die momenten korting, in de hoop dat meer klanten buiten de piekuren energie gaan verbruiken. Bijvoorbeeld door de afwasmachine tijdens de daluren aan te zetten of de elektrische auto gedurende deze uren op te laden.

Het energietarief ligt in deze daluren 30 procent lager dan het kale tarief dat op andere uren betaald wordt. Eneco stelt dat klanten daarmee tussen de 30 en 230 euro per jaar kunnen besparen. Hoeveel er bespaard kan worden, hangt af van de mate waarin de woning elektrische apparatuur gebruikt.

Daltarieven bestaan al sinds de jaren 60, met als doel gebruikers te stimuleren om buiten piekmomenten energie te gebruiken. Van oudsher betalen klanten echter alleen 's nachts, in het weekend of tijdens feestdagen minder.