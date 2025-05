'Amerikaanse leveranciers chipontwerpsoftware mogen niet meer aan China leveren'

Amerikaanse leveranciers van software om chips te ontwerpen mogen niet meer aan Chinese partijen leveren. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Handel, meldt Financial Times op basis van anonieme ingewijden.

De nieuwe maatregel geldt volgens de ingewijden voor zogenaamde electronic design automation groups. Onder die groep vallen bedrijven als Cadence, Synopsys en Siemens EDA. Doordat zij niet meer aan Chinese partijen mogen leveren, moet het moeilijker worden voor China om geavanceerde chips te ontwikkelen. De nieuwe maatregel is volgens de ingewijden per brief verspreid onder diverse Amerikaanse bedrijven, al is niet duidelijk of alle EDA-groepen zo'n brief hebben gekregen.

De VS hanteert al langer exportbeperkingen van chiptechnologie aan China. Zo geldt er een verbod op de export van chips naar diverse Chinese bedrijven. Afgelopen december werd die lijst van bedrijven uitgebreid met 140 nieuwe partijen, waaronder ruim honderd bedrijven die tools maken voor chipfabrikanten.

In april dit jaar werden de Amerikaanse sancties nog verder aangescherpt, waardoor ook de H20-AI-chip van Nvidia niet meer in China verkocht mag worden. Die chip was juist ontwikkeld om eerdere sancties te omzeilen. Het nieuwe beleid kost volgens Nvidia 5,5 miljard dollar. Het bedrijf wil de exportbeperking naar verluidt opnieuw omzeilen door de chip verder aan te passen.