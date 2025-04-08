Reuters: TSMC krijgt mogelijk miljard dollar boete voor verboden export chips

De Verenigde Staten willen chipfabrikant TSMC mogelijk een boete van 'een miljard dollar of meer' geven voor het indirect exporteren van chips naar Huawei. De processors zouden via een omweg bij het Chinese bedrijf terechtgekomen zijn.

Door TSMC gemaakte chips werden volgens bronnen van Reuters ontdekt in Ascend 910B-AI-processors van Huawei, zo is al langer bekend. Het Department of Commerce van de VS onderzoekt nu naar verluidt of TSMC handelsverboden heeft geschonden. Omdat de Taiwanese chipfabrikant Amerikaanse technologieën gebruikt, zou het bedrijf eventueel onderhevig zijn aan dergelijke boetes.

De levering van de chips gebeurde via het Chinese bedrijf Sophgo, dat als gevolg van de ontwikkelingen met TSMC op de Amerikaanse zwarte lijst gezet werd. Mogelijk kan TSMC verantwoordelijk gehouden worden voor het leveren van de chips, omdat 'het risico dat de technologie bij bedrijven als Huawei terecht zou komen te hoog' was, aldus een analist tegen Reuters. Het incident met TSMC en Huawei werd eind 2024 geopenbaard, waarna het eerstgenoemde bedrijf direct de levering van chips aan Sophgo stopte.

Sinds 2020 wordt de chiptoevoer naar specifiek Huawei door de Verenigde Staten begrensd. Het handelsverbod van geavanceerde Amerikaanse chiptechnologie werd door de toenmalige president Donald Trump geïnitieerd en door zijn opvolger Joe Biden voortgezet. Intussen is Trump weer president van de Verenigde Staten; het handhaven van handelsverboden en andere sancties tegen onder meer China past bij het agressieve handelsbeleid van de huidige Amerikaanse overheid.

Exportrestricties China VS

Bron: Yaorusheng, MirageC, Komkrit Preechachanwate / EyeEm, Getty Images

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 08-04-2025 19:08 155

08-04-2025 • 19:08

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Reacties (148)

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dmantione
8 april 2025 19:18
Ondertussen wel even 32% invoerheffing op Taiwanese waren, zodat TSMC op zoek moet naar andere markten... misschien zou China chips willen kopen?
Sissors
@dmantione8 april 2025 19:26
Dan kunnen ze die mooi gebruiken voor hun raketten die ze op Taiwan willen afvuren?

De vijand van mijn vijand is mijn vriend werkt niet in het echt. Amerika is druk bezig bondgenootschappen weg te gooien, maar dat betekend niet dat China en Taiwan ineens vrienden zijn geworden. Dat en ook met heffingen is de Amerikaanse markt gigantisch. Hell, Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, etc, hun grootste klanten voor hun nieuwste nodes, allemaal Amerikaanse bedrijven.
dmantione
@Sissors8 april 2025 19:32
In raketten zitten lowtech chips die China al lang zelf kan maken. Dat hele verhaal is Amerikaanse retoriek en heeft weinig met de veiligheid van Taiwan te maken. Ik denk zelfs dat het omgekeerd kan zijn, want bij een inval van Taiwan zal de chipindustrie vernietigd worden en zullen de ingenieurs vluchten, dus een afhankelijkheid van China op Taiwan voor chips kan voordelig voor hen zijn.
Sissors
@dmantione8 april 2025 19:37
Eens dat een groot gedeelte van die chips niet zo modern hoeven te zijn qua onderliggende technologie. Tegelijk voor de toekomst, dingen als suicide drones die zelf beeldherkenning moeten doen, kunnen wel degelijk profiteren van de nieuwste nodes.

En ja, de afhankelijkheid van China qua Taiwanese chips helpt ze natuurlijk veilig te houden. Maar die is er sowieso al, zonder Taiwanese chips worden er geen iPhones gemaakt, en worden die ook niet in China in elkaar gezet. Vluchtende ingenieurs gaat iig erg tegenvallen vermoed ik, bij een Chinese aanval op Taiwan, gaat eerst het eiland omsingeld worden, wat je nu ook al ziet in bij de Chinese oefeningen. Daar gaat echt geen burger toestel doorheen proberen te vliegen. Of de fabs vernietigd worden is dan de vraag. Het is de troefkaart van de Taiwanezen, tegelijk als China één stad platgooit, en verteld dat de rest ook plat gaat als er ook maar één fab kapot wordt gemaakt, wat gaan ze dan doen in Taiwan?

Voor nu hebben ze dan nog Amerikaanse bescherming, ook omdat Trump geen fan is van China. Maar heel zeker is die bescherming niet in de toekomst. En van Europa gaan ze iig niet meer dan thoughts and prayers krijgen als China aanvalt.
Klaus_1250 @Sissors8 april 2025 23:55
Tegelijk voor de toekomst, dingen als suicide drones die zelf beeldherkenning moeten doen, kunnen wel degelijk profiteren van de nieuwste nodes.
Het gaat niet om de nieuwste nodes. Militaire chips worden niet op de kleinste nodes gemaakt, omdat die tevens vaak gevoelig zijn voor storingen e.d. Militaire chips moeten vooral ook betrouwbaar zijn in allerlei omstandigheden. Kou, hitte, EMF, etc.
Sissors
@Klaus_12509 april 2025 08:06
Een raket bijvoorbeeld kan aan echt bijzondere omstandigheden worden blootgesteld. Een drone zal niet uitzonderlijker zijn dan waar een auto bijvoorbeeld moet werken: Ja die moeten ook het langer blijven doen dan je smartwatch, maar ook chips voor auto's worden op 5nm geproduceerd. Oftewel ook een 5nm chip kan, wanneer er rekening gehouden mee wordt bij ontwerp, het doen bij kou en hitte. EMI is niet een echt relevant iets, je gaat echt niet een sterk genoeg stoorsignaal creeeren om op een chip problemen te genereren. Een RF signaal jammen? Ja. Tussen chips signalen blokkeren? Ja het is mogelijk, maar dan zitten we of heel lokaal, of je moet een nucleair wapen als EMP gebruiken. En dan heb je wel grotere problemen dat dat je suicide drones het niet doen. Zoveel interferentie maken dat op een chip zelf signalen niet meer doorkomen? Dat is gewoon onrealistisch.
IamGrimm @Sissors9 april 2025 11:01
Tegelijk voor de toekomst, dingen als suicide drones die zelf beeldherkenning moeten doen, kunnen wel degelijk profiteren van de nieuwste nodes.
Het blijkt dat fiber-optic drones veel nuttiger zijn omdat ze bestendig zijn tegen electronic warfare. Beeldherkenning in drones zou een bepaalde autonomie impliceren die gevoelig zijn voor EW.

Je hebt geen ongelijk, maar het komt met een caveat dat zulke drones misschien niet per se het einddoel zijn van high end chips.
dmantione
@Sissors8 april 2025 19:59
Er zijn twee belangrijke redenen waarom China Taiwan nooit aangevallen heeft. De eerste reden is dat Taiwan uitermate goed te verdedigen is: Het is onmogelijk aan land te komen zonder vanuit de bergen onder vuur genomen te kunnen worden en een inval zal daarom met buitengewoon veel vergoten Chinees bloed gepaard gaan.

De tweede reden is de democratische ring rondom China: In geval van een inval zullen Japan, Zuid-Korea, Taiwan zelf en de Filipijnen de Zuid-Chinese zee afsluiten. Dat legt de Chinese economie volledig stil en China kan niet meer aan olie komen.

Een stad plat gooien als dreigement om overgave af te dwingen zou een strategie kunnen zijn, maar vereist luchtoverwicht en Taiwan heeft echt wel een serieuze luchtverdediging. Tegen de tijd dat het zover is zou er al een flinke oorlog gevoerd zijn. Indien Taiwan hulp krijgt van de V.S. of Japan, wordt zoiets nog veel moeilijker.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 8 april 2025 20:18]

catfish @dmantione9 april 2025 00:04
Rusland en China zijn (niet toevallig?) bezig met een pijplijn...
De marine van China is de laatste jaren enorm gegroeid...

Als jij denkt dat China tegen te houden is zonder steun van de VS, ik geloof er niet veel van.
dmantione
@catfish9 april 2025 00:11
Dat begrijp ik: China ziet het probleem natuurlijk ook en is er al lang mee bezig. Het probleem met import van energie uit Rusland is dat de infrastructuur niet voorhanden was, maar die wordt aangelegd.

Een ander alternatief dat China heeft is in plaats van vriendjes met Rusland zijn, Buiten-Mantsoerije terug zal proberen te krijgen van Rusland. In dat geval krijgt China toegang tot de Japanse Zee en de Zee van Ochotsk, wat de afsluiting van China ook veel moeilijker zal maken.
BarnET @catfish9 april 2025 08:52
China is op termijn niet eens conventioneel tegen te houden met Amerika.

Kijk naar de oorlog in Oekraïne en welke wapens aan beide zijden van het conflict doorslaggevend zijn.

Dat zijn de drones en simpele 152/155mm artillery.

En China heeft nou eenmaal de beste drone technologie en een immense productie capaciteit.
Ook zijn consumenten Chinese drones nu al slim met onderwerp herkenning en autotracking.

Dan kan je deze drones dus ook niet meer jammen.
avlt @dmantione9 april 2025 13:09
En iedereen lijkt Noord-Korea te vergeten met (na China) verreweg het grootste leger in de regio.
Samen met China de enige kernmacht in de regio.

Ze steunen nu al de Russen in Oekraïne; waarom niet de Chinezen als die Taiwan zouden aanvallen?
Xthemes.us @avlt12 april 2025 06:29
Ehhh?
Actief personeel, ja dan is Noord Korea een grootmacht maar met zo een verschrikkelijk buurland neemt Zuid Korea geen risico.
Noord vs Zuid actief personeel, 1.3 miljoen vs 0.555 miljoen
Echter:
Noord vs Zuid reserve troepen, 0.6 miljoen vs 2.75 miljoen.
Zolang er geen nucleaire bommen aan te pas komen is het noordelijke leger ook enorm slecht uitgerust. Meeste uitrusting is ouder dan de mensen die er gebruik van maken. Door grote tekorten aan brandstof wordt er ook nauwelijks getrained met voertuigen. Zuid Korea daarintegen is behoorlijk bij de tijd en heeft aardige productie capaciteit.

En China en Noord Korea zijn niet de enige met nucleaire wapens daar. Daar mag je India en Pakistan bij optellen.
dmantione
@bladerash8 april 2025 23:02
Een goed beargumenteerde bijdrage, maar je slot is in ieder geval onzin: Wat Taiwan in geval van een omsingeling kan doen is zijn vloot van onderzeeërs inzetten om de omsingeling te doorbreken. Japan heeft speciaal vanwege deze reden een militaire basis op Yonaguni en zal vanaf daar een corridor proberen veilig te stellen. Eventjes alle luchthavens met ballistische raketten platschieten is ook makkelijker gezegd dan gedaan.
bladerash @dmantione9 april 2025 10:42
Taiwan heeft in totaal 4 hele onderzeeërs. China heeft 8 renhai class destroyers, 38 type 054A frigates en 50 type 056A corvettes om op onderzeeërs te jagen.
Het enige wat Japan zal doen, is z’n eigen Japanse bevolking evacueren en veiligstellen. Japan zal zich geen directe oorlog met China riskeren om een 80 jaar oude Chinese burgeroorlog.
dmantione
@bladerash9 april 2025 12:02
In ieder geval is Japan aan het oefenen voor een dergelijke oorlog.
_Pussycat_ @bladerash29 april 2025 05:18
Zodra China Taiwan komt bevrijden
Taiwan is vrij. Het hoeft door niemand bevrijd te worden.
_Pussycat_ @dmantione29 april 2025 05:16
Ik zie wel een enorme markt voor autonome drones (FPV --> AI) die met eigen camera soldaten / voertuigen van de vijand aanvallen. Daar zou je wel een sterke beeldverwerking in nodig hebben.
dmantione
@_Pussycat_29 april 2025 09:05
Ja, maar ook op dat punt: Heb je wel eens een Chinese beveiligingscamera gebruikt? Die dingen kunnen intelligent onraad herkennen: Loopt er een inbreker door je huis dan slaan ze alarm, loopt je hond door het huis, dan is de camera slim genoeg om geen alarm te slaan. Voor zo'n 100-200 euro koop je een professionele camera (ze hebben ook goedkoper consumentenspul). Er zitten Chinese chips in.

Blij wordt ik daar niet van, want de reden dat dit spul zo goed is, is natuurlijk niet moeilijk te raden: Dezelfde fabrikanten maken de camera's die de Chinese overheid gebruikt voor repressie van de eigen bevolking.

Het betekent wel dat ze al lang geavanceerde beeldbewerking kunnen doen, zonder dat ze daar buitenlandse chips voor nodig hebben.
_Pussycat_ @dmantione29 april 2025 09:28
Jazeker. Maar op de goede plek een drone een tank invliegen, of bij hoge snelheid de motorkap van een truck in is waarschijnlijk moeilijker dan dit.
Aan de andere kant is misschien gewoon "alles wat beweegt in de killzone aanvallen" ook een redelijk goed algorithme.
n4m3l355
@Sissors9 april 2025 01:17
Sterker nog ik vind het vreemd dat TSMC en Taiwan dit lieten gebeuren. Als het geen geheim is dat hun chips in China terecht komen, waarom gebeurd dit dan? Ik snap dat ze er een centje mee verdienen maar wil je later een raket op je kop, en waarom stond Taiwan hier niet bij stil?
Krommetenen @n4m3l3559 april 2025 08:17
Gezien de spanning daar, wil je de beer wakker maken met een export ban? En het blijft (nog) een slecht onderbouwde sprong tussen een printplaat voor een mifi aan een bedrijf naar een kruisraket.

Doet niet af dat men waarschijnlijk afbouwd, de VS had bij de aanbesteding ook gewoon een beter bod kunnen bieden dan Huawei… Maar komen nu met een magere stok. En ook nog eens heffingen eromheen.

Kortom: misschien was juist er te veel over nagedacht en mag de Taiwan op de eigen blaren zitten. Tevens is het ook nog niet helder of politici zich daar allemaal inzetten om Taiwan soeverein te houden.
helldogbe @dmantione8 april 2025 20:06
De tariffs zijn niet van toepassing op chips:
https://www.techpowerup.c...pment-remains-on-the-list
jumbos7 @dmantione8 april 2025 23:19
Exporteren naar China gaat niet (onbeperkt) want ASML-machines bevatten Amerikaanse onderdelen en technologie die onderhevig zijn aan Amerikaanse export-beperkingen. TSMC zal of moeten wachten totdat Taiwan een lagere invoerheffing heeft uit onderhandeld of versneld de chipfabriek die ze in de VS willen bouwen operationeel zien te krijgen voor de leveringen aan de Amerikaanse markt.
Lucky0wn @dmantione8 april 2025 23:11
Net de semiconductor industrie is vrij van tariffs voor Taiwan. Denk dat Trump wel heeft nagedacht dat ie daar geen tariffs op ging heffen.
Martao @Lucky0wn8 april 2025 23:29
Nadenken? Trump?

Hebben we het nou over dezelfde man? Die importheffingen oplegde aan eilanden met alleen pinguïns, of een eiland met slechts een Amerikaanse marinebasis?
Lucky0wn @Martao8 april 2025 23:32
Over semiconductors dus blijkbaar wel...
https://www.nytimes.com/2...tariffs-taiwan-chips.html

Die pinguïns en marinebasis zijn gewoon fouten uit zn ChatGpt promt
catfish @Martao9 april 2025 00:10
Die idiotenrijen zijn afleidingsmanoeuvres zodat jij denkt dat je met een mafkees te doen hebt.
De krant stond er vol mee waardoor de echte gevolgen naar de achtergrond gingen voor de meeste burgers.
BarnET @dmantione9 april 2025 08:41
TSMC heeft al een draaiende fabriek in Arizona.

Vooral fietsen zullen hierdoor duurder worden in de VS
Judge Ming 8 april 2025 19:26
TSMC zou de amerikanen uit kunnen sluiten van levering. Eens kijken hoe snel die boete dan van tafel is.
NicoHF @Judge Ming8 april 2025 19:33
Bedoel je alle Amerikaanse bedrijven uitsluiten?
Dan is TSMC binnen no time failliet.
Amerikaanse bedrijven zijn de grootse afnemers (NVDA, APPL, AMD, enz).
Lord Anubis @NicoHF8 april 2025 19:43
Denk dat dat mee gaat vallen.

En anders;
Weigeren van de boete en de prijzen voor de USA verhogen met een extra tarief. In Europa fabrieken snel bouwen en de USA opslag hier als korting geven.
Apple hier laten komen fabriceren.
NicoHF @Lord Anubis8 april 2025 19:49
Er is dan wel een kans dat ASML geen gebruik meer mag maken van de USA patenten waardoor er geen nieuwe chipmachines geproduceerd kan worden en wellicht bestaande (?) niet meer gebruikt mogen worden?

Zal wel een lange tijd duren voordat er eventuele nieuwe fabrieken in de EU geplaarst kan worden.

Zelf ben ik wel voorstander van een eigen chip fabriek in de EU
jpfx @NicoHF8 april 2025 20:22
Ach, als we dan al zo ver in de digitale oorlog zitten, negeren we toch ook die patenten? Dat soort rechten houden alleen stand als alle partijen zich er aan willen conformeren. En Trump is hard bezig die "wil" te ondermijnen.
Lord Anubis @NicoHF9 april 2025 18:43
Zo op te lossen. Iedereen die patenten heeft met een verre voorouder uit Nederland wordt geacht dit over te dragen aan het patentencentrum in Nederland.

En die fabrieken zijn zo uit de grond gestampt als de papierwinkel niet door zoveel zeikerds hun handen moet gaan.

Nederland is zo belachelijk dat ze een delegatie hebben die Putin aanschrijft waar hij zijn bommen wel of niet gooit. Want oh jee het zal maar eens ….
SillieWous @Lord Anubis9 april 2025 08:58
Als ze daadwerkelijk niet meer zouden leveren aan die bedrijven is >50% van de omzet weg. De kosten zullen ook dalen, maar zeker niet evenredig. Binnen no-time zul je cashflow problemen krijgen, waarna je snel failliet gaat.

En over je “en anders”. Ik volg je niet helemaal, maar goed. Apple kan niet magisch verdwijnen uit de VS. Ze kunnen hun hoofdkantoor hoogstens verplaatsen. Dan nog heeft de overheid in de VS jurisdictie over de belangrijkste activiteiten van ze.
zonglew00 @NicoHF8 april 2025 19:49
Daarom is shell vertrokken. Die bedrijven kunnen ook vertrekken.
Khrome @NicoHF8 april 2025 22:26
Genoeg Chinese bedrijven die interesse hebben in de fabs vermoed ik.
Sideburnn 8 april 2025 19:25
Stel willen ze niet betalen.....
Zou de USA überhaupt zonder de ships van tsmc en amsl kunnen?
wildhagen
@Sideburnn8 april 2025 19:29
ASML maakt geen chips, zij maken de machines waarmee anderen, zoals TSMC, chips kunnen maken.

Maar zonder TSMC zou de VS wel een probleem hebben. Er zijn zeker meer chipproducenten, maar TSMC is wel een van de allergrootsten op dat vlak, qua marktaandeel.
FrankoNL @wildhagen8 april 2025 20:06
Ja maar andersom ook. Zonder de VS heeft tsmc geen klanten..
Barsonax @FrankoNL8 april 2025 22:28
Denk dat er een mooie markt in opkomst is in Europa voor een Europese cloud nu Amerika zo onbetrouwbaar blijkt. Hoor er steeds serieuzere verhalen over.
FrankoNL @Barsonax8 april 2025 22:35
Dan nog, elke chip is Amerikaanse techniek. Die kunnen het in principe hard spelen.
Caelestis @FrankoNL8 april 2025 22:55
Is dat zo? Ik weet dat de amerikanen graag het EUV tech willen nabouwen maar vooralsnog is dat een EU ding of beter gezegd NL ding. Is het wel hun tech als de gereedschap om de tech te maken 100% buitenlands is?
Lucky0wn @Caelestis8 april 2025 23:07
Chinezen hebben ook (een vroege beta versie) EUV, goedkoper en met een andere techniek. Nog niet in massaproductie natuurlijk maar dat zal niet lang meer duren.

[Reactie gewijzigd door Lucky0wn op 8 april 2025 23:07]

Caelestis @Lucky0wn8 april 2025 23:25
Wat ik wel een keer zou willen zien is een echte Chinees innovatie wat niet gewoon een kopie is van bestaand tech.
Zelfs als ze een nieuwe HDMI "standaard" ontwikkelen is het niks anders dan een thunderbolt ripoff.

We willen niet steeds een herhaling van hetzelfde hebben, maar gewoon een keer iets nieuws waar je met volle trots de Chinese stempel op kan zetten.
Lucky0wn @Caelestis8 april 2025 23:31
Dat is precies wat ik aanhaal.
Deze technologie verschilt van die van ASML. Dus dat kan niet gekopieerd zijn.

En ook nog eens een goedkopere manier.

https://wccftech.com/chin...al-production-in-q3-2025/
dmantione
@Lucky0wn8 april 2025 23:54
Bedenk wel dat ASML zijn eerste EUV-jetser, de NXE3100, in al in 2010 introduceerde. Dat was niet productierijp, maar hij diende om chipfabrikanten met EUV te laten experimenteren. ASML heeft zijn EUV-machines nog vele jaren moeten doorontwikkelen voordat ze goed genoeg waren voor massaproductie van chips.

Dat China in het 3e kwartaal van dit jaar met een EUV-machine komt betekent dus nog niet dat ze een technologisch alternatief hebben. Net als bij ASML kan het nog wel 10 jaar duren voordat ze daadwerkelijk bruikbaar zijn en ASML is tegen die tijd ook weer verder.

Maar... onderschat China niet, we hebben in Europa nog altijd het beeld dat Chinese technologie inferieur is aan de onze... dat is het echt niet meer.
Lucky0wn @dmantione9 april 2025 08:49
Je slaat precies de spijker op zn kop wat ik met mn reactie bedoelde.

Innovatie in china gaat nou eenmaal sneller dan wat wij gewend zijn. Of we dat leuk vinden of niet; daar hebben ze enkel de boodschap van tandje bijzetten die aankomt.
Caelestis @Lucky0wn8 april 2025 23:52
En op welke vlak is het innovatie dan? Normaal gesproken had ik allang verwacht dat het EUV tech door iedereen nagebouwd zou worden maar op een of ander manier is het tot nu nog niemand gelukt. Zelfs de amerikanen niet.

We zullen zien of we ooit een product met het LDP concept kunnen gebruiken. Tot nu toe is het niks anders als de zoveelste gebakken lucht verhaaltje.
Cranslove @Caelestis9 april 2025 08:23
De Chinezen zijn nou eenmaal goed in leapfrogging tegen relatief lage kosten. Ze innoveren er maar lekker op los met bestaande tech.

Zolang de consument er maar profijt van heeft!
Caelestis @Cranslove9 april 2025 08:29
Ze innoveren er maar lekker op los met bestaande tech.
Kopiëren is niet innoveren.
Ik heb nog steeds helemaal niks nieuws gezien wat uit de Chinese industrie komt.
Elke keer worden de veiligheid regels geschrapt om een goedkoper product te maken. Heeft een consument er wel profijt van?
Cranslove @Caelestis9 april 2025 08:34
Maar ze doen niet aan kopiëren. Ze doen aan leapfrogging..

Ze nemen een bestaand iets, maken het wat beter en zetten het dan weg als nieuw. Innovatie is iets nieuws of bestaands beter maken door meer waarde toe te voegen. Dat kan door iets groots maar ook heel kleins.
Caelestis @Cranslove9 april 2025 08:40
Laat ik het anders zeggen.

Er is helemaal niks op de markt verkrijgbaar wat uniek Chinees is waarvan ik zeg, "Wauw dat wil ik ook hebben, waar kan ik het kopen"
Verwijderd @Caelestis9 april 2025 10:18
Chinese EVs zijn completer en goedkoper maar door import tarieven zijn ze een stuk duurder, het zou mooi uitpakken voor ons maar het is ons niet gegund want we moeten onze eigen markten beschermen. Is het geen deels innovatie zijn door je supply chain goed te integreren vertificaal zodat je producten kunt verkopen aan consumenten voor een mooie prijs? Of moeten we nog steeds super dure Amerikaanse of Europese producten kopen? Er is toch een reden waarom in USA bepaalde tech bedrijven zo rijk en invloedrijk zijn, ze zitten zelfs in de politiek....

Of gaan we nu weer zeuren over overheidssubsidies, mensenrechten, oeigoeren en shit? Er is altijd wel een reden om tegen China te zijn of hun producten want wij blijven altijd superieur (in ons gedachtegoed en media consumptie, dromenland).

Geef mij maar een goed product tegen goede prijs, maakt niet uit waar het vandaan komt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 9 april 2025 10:19]

Caelestis @Verwijderd9 april 2025 10:29
Of gaan we nu weer zeuren over overheidssubsidies, mensenrechten, oeigoeren en shit? Er is altijd wel een reden om tegen China te zijn of hun producten want wij blijven altijd superieur (in ons gedachtegoed en media consumptie, dromenland).
Nee hoor, ik heb het over innovatie. Als in creëer iets geheel nieuws dat de rest van de wereld nog niet heeft. We weten dat ze kopiëren en kunnen hun eigen persoonlijke smaakje toevoegen maar het is nog steeds niks nieuws.

Het gaat er niet om of je denkt dat een Chinese EV completer en goedkoper zijn. Je geeft niet eens aan waar je het mee vergelijkt. Mercedes, Volvo, Rivian, Tesla? Completer dan wat?
Het gaat erom dat ze niet de eerste waren met een technologische revolutie van de EV's. Dat is nog altijd Tesla of als je dieper gaat graven Ford ergens 130 jaar geleden maar is niet van de grond gekomen.

Bedenk iets waar we allemaal wat aan hebben ipv van "Ik kan het goedkoper maken"
Verwijderd @Caelestis9 april 2025 11:30
Wat maakt het uit innovatie? Meer wegen naar rome of goede dingen toch?

Iedereen in de wereld moeten gewoon doen waar ze goed in zijn.

Amerikanen, innoveren en oorlog voeren
Europanen, regulieren zodat we onze welvaart kunnen behouden
Chinezen, produceren (EU en USA designs, made in China) en verbeteren en goedkoper op de markt brengen.

Ik vraag Amerika of Europa toch ook niet om hun eigen telefoons te maken vanaf 0?

Chinese EVs zijn completer in zijn basis, bij duits merk krijg je kaal pakket. Je loopt hier gewoon te trollen (als ik de rest van je reacties lees) of gebrek aan levenservaring om het te beseffen. Ben je zelf wel eens naar china geweest vriend?
Caelestis @Verwijderd9 april 2025 11:41
Ik vraag Amerika of Europa toch ook niet om hun eigen telefoons te maken vanaf 0?
De netten hangen nog steeds aan de zijkant van de Foxconn gebouwen
Chinese EVs zijn completer in zijn basis, bij duits merk krijg je kaal pakket. Je loopt hier gewoon te trollen (als ik de rest van je reacties lees) of gebrek aan levenservaring om het te beseffen. Ben je zelf wel eens naar china geweest vriend?
Een kaal pakket voor een mercedes? De meest geavanceerd FSD auto die nu getest wordt? Wat wil je erop hebben extra lichtjes en een toeter?
Verwijderd @Caelestis9 april 2025 11:51
Klopt, Apple is een miljarden bedrijf, doordat geld daar heen gaat. Dus uiteindelijk, hetzelfde spul, maar de marges zijn anders voor huawei of een apple. Uiteindelijk allemaal spul made in China, maar innovatie ligt volges jou maar bij 1 partij kek ;)

Duitse auto's krijg je voor een fikse bedrag gewoon de standaard pakket, bij Chinese EVs krijg je meer voordezelfde bang en buck.Ik toeter jou, ja het gaat om een toeter extra.. Goed man :+
Caelestis @Verwijderd9 april 2025 11:56
maar innovatie ligt volges jou maar bij 1 partij kek ;)
Op zich een grappig punt. Apple doet heel graag alsof zij het wiel hebben uitgevonden met telefoons en ik zeg dat het BS is. Ze kopiëren elke standaard en geven er een kleine draai aan om het niet compatibel te maken met de rest van de markt en doen alsof ze het uitgevonden hebben.
In mijn ogen is Apple net zo slecht en moet dat troep totaal niet.
Wat dat betreft blijf ik wel consistent met mijn argument.
Frenz64 @Caelestis9 april 2025 10:56
uhh, buskruit?
BarnET @Caelestis9 april 2025 08:40
Uhm DJI is ook Chinees heh.
Caelestis @BarnET9 april 2025 08:43
Ze maken drones en nu?
BarnET @Caelestis9 april 2025 08:48
Enig idee hoe geavanceerd die professionele drones van DJI zijn?
Caelestis @BarnET9 april 2025 08:55
Heb ik ergens gezegd dat ze niet professioneel zijn? Zo'n beetje alles waar we nu deze post's mee schrijven is ook gemaakt door de chinezen. Een drone met een camera is niet bepaald uniek.

Wat is nou typisch Chinees wat wij niet al zelf bedacht hebben.
BarnET @Caelestis9 april 2025 09:10
Dat wij het bedacht hebben is weinig waard als hun de bester versie ervan hebben en zelf kunnen produceren.

Of het nou een trein een elektrische auto of een drone is.
Caelestis @BarnET9 april 2025 09:18
Je ziet ook miljoenen drones rond vliegen in de lucht.
Ja DJI drones zijn goede drones maar je mag er helemaal niks mee doen dus niemand behalve de hobbyist koopt er eentje.

Wat is een goede trein of auto merk dan? BYD? die constant in de fik vliegen?
Chanfan @Caelestis9 april 2025 09:37
BYD heeft wel al meer dan 500 patenten geregistreerd in januari 2025. Dit is enkel en alleen in Januari. Welke BYD wagens vliegen in de fik?
BarnET @Caelestis9 april 2025 10:02
Deze discussie heeft geen zin.
Je leeft onder een steen en je denkt dat wij nog steeds de wereld leiden.

Die tijd is voorbij.
mac5er @Caelestis9 april 2025 10:23
Robot stofzuigers zijn bijna allemaal chinees.
Caelestis @mac5er9 april 2025 10:31
Je computer waar je nu met post ook.
mac5er @Caelestis9 april 2025 10:37
Het bedrijf van mijn computer is Amerikaans, misschien wel door Chinese handen in elkaar gezet.
Maar dat is wat anders.
Caelestis @mac5er9 april 2025 10:43
En de populairste merk robot stofzuiger, de roomba, is van Amazon dus wat wil je zeggen?
mac5er @Caelestis9 april 2025 11:10
Het is heel lang niet meer zo dat dat het populairste merk is. Kijk eens naar de pricewatch zou ik zeggen.
Caelestis @mac5er9 april 2025 11:19
De roomba was begonnen als de eerste robot stofzuiger in 2002 gemaakt door het bedrijf iRobot.
Dat bedrijf was opgezet door 3 MIT wetenschappers in het AI programma in 1990.
Darpa had toen ook al een project uitgezet voor iRobot om een packrobot te maken.

Later is het bedrijf iRobot overgenomen door Amazon en dat is wat je nu terug ziet.
De "populairste" doelt op het totaal aantal verkochte stofzuigers sinds 2002.

Maar nu 22 jaar later zijn ze bijna allemaal Chinees? Gekopieerd bedoel je.
Het boeit totaal niet welke de populairste zijn in de afgelopen 3 maanden op pricewatch...
Verwijderd @Caelestis9 april 2025 11:46
Wat is je punt? Chinezen innoveren niet?

We kunnen alles bedenken waar trek je de grens? Chinezen hebben buskruit uitgevonden in whatever XXX tijdperk en westerse mensen hebben het gekopieerd en verbeterd. Dus?

Chinezen innoveren op een manier wat niet te begrijpen is voor jou, bestuur jij maar een land met 1.4 miljard mensen en bouw maar een Shanghai (integratie van apps + groen vervoer) of logistiek in China tijdens Chinees Nieuwjaar (Chunyun). Het gaat hier over andere proporties (2-3x groter qua human migration vs Europa op zijn piek) en cijfers, ze hebben dat soort optimalisatie meer nodig dan alleen innovatie. Innovatie ligt ook meer in Amerikaanse/Europese cultuur dan Aziatische cultuur, educatie en opvoeding.

Maar goed, ik hoef je niet te overtuigen, het gesprek gaat nergens over. Geloof wat je wilt :)
Caelestis @Verwijderd9 april 2025 11:51
We kunnen alles bedenken waar trek je de grens? Chinezen hebben buskruit uitgevonden in whatever XXX tijdperk en westerse mensen hebben het gekopieerd en verbeterd. Dus?
Iedereen gaat dingen van elkaar kopiëren. Ik ga echt niet zeggen dat wij lieverdjes zijn.
Maar het is toch wel gek dat je een voorbeeld aanhaalt uit de 9de eeuw om een punt the maken? Kon je niks recenter vinden?
Verwijderd @Caelestis9 april 2025 11:54
Ik ontken ook niet wat je zegt, maar ik heb ook mijn punt gemaakt met wat het uitmaakt, nu jij nog.

Wij in het westen zijn heel goed in het uithalen en lijnen trekken waar het toedoet in ons geschiedenis. Dus bottom line als jij en ik er beter van worden, wat maakt het uit dat China frogleaped?
Caelestis @Verwijderd9 april 2025 11:57
Wat ik wil is heel simpel.
Ik wil iets zien dat door de Chinezen ontwikkeld is wat wij nog niet hebben. Is dat zo moeilijk om te begrijpen?
Verwijderd @Caelestis9 april 2025 11:59
Een beter leven, niet waar alles duurder wordt en waar ons levenskwaliteit op achteruit gaat. Aka de laatste 10 jaar.
Caelestis @Verwijderd9 april 2025 12:14
We zullen zien hoe het de komende 10 jaar gaat, met de Trump Tarrifs.
Denk je dat het leven er beter uitgaat zien als er bijna niks meer geëxporteerd wordt? Ik verwacht dat er meer netten opgehangen gaan worden.
mac5er @Caelestis9 april 2025 19:06
Niet gekopieerd er wordt nog 1 a 2x per jaar nieuwe features toegevoegd.
Door Chinese bedrijven.
de laatste (6 -10 jaar) schat ik.
Als je het niet boeit, waarom reageer je dan ?

[Reactie gewijzigd door mac5er op 9 april 2025 19:13]

Caelestis @mac5er9 april 2025 19:36
Wat me niet boeit is de trendgrafiek op de pricewatch wat 3 maanden terug gaat en enkel inzicht geeft in degene die een stofzuiger via tweakers zoekt. Beetje kleine dataset om er een conclusie van te trekken als we het hebben over westerse en oosterse trends.
DropjesLover @Caelestis9 april 2025 07:27
Amerikanen hebben al EUV tech, ze bouwen immers de EUV source van de ASML stepper machine...
Maar zoals dat je voor een chip maken niet alleen een stepper nodig hebt maar een tiental machines nodig hebt, heb je binnen de ASML stepper ook tientallen componenten die allemaal net zo kritisch zijn.
gndrbndr @Caelestis9 april 2025 03:00
Bepaalde architecturen zijn overgenomen van de de oudere machine types, dus helaas zit er ook in de EUV machines nog een hoop Amerikaanse technologie.
hans235 @gndrbndr9 april 2025 07:26
Hmmm. Zouden ze daar geen problemen mee krijgen in het kader van patenten enzo?

[Reactie gewijzigd door hans235 op 9 april 2025 07:28]

gndrbndr @hans2359 april 2025 16:05
Jazeker, dat is dus precies de reden dat ze dat export verbod konden opleggen aan ASML
avlt @Caelestis9 april 2025 11:26
Niet uitsluitend NL-ding. ASML is een heel belangrijke speler, maar hun machines zijn weer gebaseerd op tientallen andere spelers die elk een meer of minder cruciale rol spelen; b.v. de optica van Zeiss.

Trump heeft absoluut niet begrepen dat de hedendaagse productieketens van hoogwaardige technologie van globale aard zijn; het gaat hem absoluut niet lukken om dat allemaal in de USA te krijgen.

B.v. een Boeing-vliegtuig alhoewel het in de USA in elkaar gezet wordt, heeft zo'n 45% onderdelen die vanuit andere landen komen. Als je alle beeldschermen ook meerekent kom je op iets van 60%.

En net als voor chips worden de benodigde componenten/onderdelen gemaakt in fabrieken die je niet zomaar even naar de USA overhevelt. Daar zouden jaren, zo niet decenia overheen gaan.
Barsonax @FrankoNL8 april 2025 22:38
Als Amerika zich terug trekt uit de wereld hebben ze weinig meer te vertellen. Ze kunnen geen druk meer zetten want ze hebben dan alles al verschoten.
kidde
@FrankoNL9 april 2025 02:03
Mediatek maakt inmiddels betere processors voor laptops dan Qualcomm, en op het gebied van telefoons is het ongeveer gelijk.
Bossie @FrankoNL9 april 2025 06:08
Volgens de Amerikaanse definitie wel.

De vraag blijft vooral hoe de huidige situatie met Trump zich verder gaat ontwikkelen en of de rest van de wereld zich daardoor blijft houden aan dit soort kunstmatige beperkingen.
Sideburnn @FrankoNL9 april 2025 08:53
Als de USA door hun conflict met tsmc geen militaire steun meer zou geven en Taiwan door China geannexeerd zou worden...en tsmc in de handen van China valt levert dit toch meer problemen op voor de landen die hun producten juist nodig hebben...waaronder vooral America?

[Reactie gewijzigd door Sideburnn op 9 april 2025 08:57]

IamGrimm @Sideburnn9 april 2025 10:56
De TSMC fabrieken zijn geboobytrapped/killswitched tot het punt van volledige onbruikbaarheid mocht er een Chineze inval komen.
pusheen @FrankoNL9 april 2025 14:22
Er zijn genoeg tech-bedrijven die niet Amerikaans zijn. Jij denkt dat Samsung Amerikaans is? Sony? AL die Japanse bedrijven? AL die Chinese bedrijven? Taiwan zelf? Hallo, AMD komt gewoon uit Taiwan hoor, nvidia niet, intel niet, qualcomm niet. Daarnaast zullen al die Amerikaanse bedrijven binnenkort ook een afweging moeten doen om permanent te verhuizen naar een ander land, net zoals ASML zelf al begon te dreigen, zo werkt het kapitalisme nou eenmaal.
FrankoNL @pusheen9 april 2025 14:26
De Verenigde Staten heeft het overgrote gedeelte van de patenten voor diverse architecturen en technologie. Daar zit hem de crux. Dat is ook een van de redenen dat Huawei allang niet meer op de nieuwste procédés kan bakken.

Overigens is AMD gewoon een Amerikaans bedrijf. Nvidia ook, Intel ook, Qualcomm ook… van de grote jongens is alleen ARM niet Amerikaans. Samsung is in beginsel natuurlijk geen chipfabrikant, al maken ze wel wat socs voor hun telefoons…. Op basis van Amerikaanse gelicenseerde patenten.

Ik snap je punt dus niet helemaal.

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 9 april 2025 14:32]

pusheen @FrankoNL9 april 2025 14:42
TSMC maakt microchips voor allerlei toepassingen dat veel verder gaat dan alleen dingen voor je telefoon en pc, ik snap jouw punt dus niet helemaal.

Daarnaast gaan de patenten straks niets meer betekenen als de handelsoorlog straks gewoon betekent dat niemand meer met de VS wil handelen.
R4gnax
@FrankoNL9 april 2025 21:00
De Verenigde Staten heeft het overgrote gedeelte van de patenten voor diverse architecturen en technologie. Daar zit hem de crux.
De macht van patenten strekt niet verder dan de welwillendheid van de wederpartij om zich er aan te houden. De VS mag bedrijven met oeverloze zeeën aan patenten hebben, maar als er een breekpunt in de handelsoorlog bereikt wordt waarop de EU of andere handelszones verkondigen: "okee, dan respecteren we jullie patenten niet meer en gaan we gewoon zelf fabriceren, zoek het maar lekker uit" dan is zo'n patent niets meer waard.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 9 april 2025 21:01]

jumbos7 @wildhagen8 april 2025 23:04
Als TSMC voor een probleem zorgt in de VS kun je dat niet los zien van de relatie tussen Taiwan en de VS. Taiwan is sterk afhankelijk van de VS voor de verdediging van het gebied bij een dreigende invasie van China, hoe minder redenen de VS heeft om Taiwan te verdedigen hoe riskanter het wordt voor Taiwan.
catfish @jumbos78 april 2025 23:53
De VS mag dan wel boos zijn, ze zijn (net als Europa) sterk afhankelijk van TSMC.
Moesten ze nu intel foundry terug op de rails hebben, dan wordt het een andere zaak.
dmantione
@Sideburnn8 april 2025 19:28
Nee, maar de moeilijkheid is dat de afhankelijkheid wederzijds is: Zonder Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia en Broadcom kan TSMC ook op zoek naar een curator, dus daarom zal TSMC niet zo snel zeggen dat de de V.S. links laten liggen.
catfish @dmantione8 april 2025 23:58
Zonder TSMC, kunnen Apple, AMD, Qualcomm, nVidia, Broadcom ook naar een curator op zoek. Wie gaat immers hun chips maken?
South_Styler @catfish9 april 2025 11:21
Intel… het zou me niet verbazen wanneer de US daar op zou gaan aansturen (het ligt in lijn met het nieuwe “beleid” en de plannen.
pusheen @South_Styler9 april 2025 14:08
Intel krijgt zelf chips van tsmc, hun toestand is zo slecht en dat weten ze zelf ook, dat ze onlangs hebben bekendgemaakt een joint venture te willen beginnen met tsmc. De vorige Intel CEO had hun relatie zo erg verkloot met daarnaast domme opmerkingen gemaakt te hebben over Taiwan dat ze niet meer kortingen kregen en als gevolg erg veel beurswaarde kwijt waren. Wat wil de VS doen? Taiwan stoppen te beschermen zodat China definitief in kan slaan en alles kan claimen zodat de VS helemaal niets krijgt als het aan hen ligt? Leuk bedacht. Met daarnaast de onlangs bedachte heffingen vooral...
Sissors
@Sideburnn8 april 2025 19:27
Nee, maar TSMC en ASML kunnen ook niet zonder de VS.
Kevinp @Sissors8 april 2025 19:47
Want?

Welke spullen komen uit de us die ervoor zorgen dat we de machines niet kunnen maken als we toch gewoon. Naar China exporteren?
wildhagen
@Kevinp8 april 2025 19:50
De machines van ASML bevatten onderdelen van Cymer (een Amerikaans bedrijf) die nogal essentieel zijn voor de werking van de machines.

Zonder die Cymer onderdelen kan ASML hun geavanceerdere machines niet produceren. Niet tot men een andere, niet Amerikaanse, leverancier voor die onderdelen gevonden heeft althans.
Kevinp @wildhagen8 april 2025 20:53
Cymer is an independently operated business within the ASML group that develops, manufactures and services deep-ultraviolet (DUV) light sources.

Dit is relatief makkelijk op te lossen. Het is van asml dus dat kan relatief makkelijk naar Europa gehaald worden.
jumbos7 @Kevinp8 april 2025 23:00
Dit is relatief makkelijk op te lossen. Het is van asml dus dat kan relatief makkelijk naar Europa gehaald worden.
Het is helemaal niet makkelijk op te lossen. Toestemming van de Amerikaanse overheid is ook noodzakelijk om Cymer te verhuizen naar Europa, of ASML het nou bezit of niet. Het exporteren van Amerikaanse technologie is namelijk net zo goed gereguleerd als de export van Amerikaanse producten.
§ 734.13 Export.
(a) Except as set forth in § 734.17 or § 734.18, Export means:
Releasing or otherwise transferring “technology” or source code (but not object code) to a foreign person in the United States (a “deemed export”);
https://www.ecfr.gov/curr...C/part-734/section-734.13
ASML wordt voor de Export Administration Regulations gezien als een "foreign person"

Bovendien zijn veel toeleveranciers enorm gevoelig voor de dreiging van Amerikaanse sancties. En ook de klanten van ASML kunnen onder druk gezet worden als ASML zich onwelgevallig opstelt volgens de VS. Ik denk dus dat de beweegruimte voor ASML gering is, en ik denk ook dat de Nederlandse overheid de relatie met de VS niet wil verstoren.

Voor TSMC geldt dat ze enorm verbonden zijn met Taiwan en Taiwan is enorm afhankelijk van Amerikaanse militaire steun bij een mogelijke Chinese invasie. Die gaan die relatie dus echt niet zo maar op het spel zetten voor een relatief klein bedrag als $1 miljard.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 9 april 2025 07:45]

avlt @jumbos79 april 2025 13:01
De grote onbekende variabele in dit alles is het zwabberbeleid van Trump.

Hij lijkt te denken dat je door wat druk extreem complexe globale productieketens naar Amerika kan halen.

Bovendien, ook zijn extreem opgeblazen ego zit in de weg; ik denk dat we (cq de US) nog door een heel diep dal moeten voordat hij en/of zijn discipelen hun ongelijk zullen erkennen; zo we dat punt ooit bereiken...
jumbos7 @avlt9 april 2025 13:53
Ik denk dat Trump zeker op de langere termijn wil dat de Amerikaanse productiecapaciteit verhoogd wordt en hij zal binnenlandse en buitenlandse bedrijven onder druk willen zetten om daarin in te investeren. Maar wat hij vooral lijkt te willen op korte termijn is daar waar het kan het buitenland te dwingen om meer Amerikaanse spullen te kopen om het handelstekort te dichten. Want een relatief hoog handelstekort betekent met zijn krankzinnige berekening een hoger "wederkerig" importheffing. Een land die het weet te verlagen, kan dus rekenen op een lager importheffing.
dmantione
@Kevinp8 april 2025 21:38
ASML zou (waarschijnlijk) DUV-machines kunnen bouwen zonder Amerikaanse leveranciers. Voor EUV is dat veel lastiger, daar is bijvoorbeeld Trumpf de leverancier van de lichtbron en die is niet in handen van ASML.
fenrirs @dmantione8 april 2025 22:39
En ook dat is natuurlijk binnen europa op te lossen
dmantione
@fenrirs8 april 2025 22:48
Nee, niet zomaar. Ik denk enerzijds dat ASML hier zeker al lang en breed plannen voor heeft, maar EUV is ook zeer moeilijk geweest om te ontwikkelen de lichtbron van Trumpf kan niet zo maar elders gekocht worden. Die vervangen zou waarschijnlijk vele jaren werk kosten. ASML is waarschijnlijk niet zo gecharmeerd van het idee dat ze dan jarenlang geen EUV-machines kunnen maken.
jumbos7 @dmantione9 april 2025 15:30
Ik denk dat we de invloed van de VS op het handelen op ASML niet moeten onderschatten. Naast het belang van de Amerikaanse markt zelf maar ook producten en de technologie van bijvoorbeeld Cymer niet zo maar gebruikt worden als ASML de toorn van de VS op zich zou afroepen, ongeacht of ASML eigenaar is van Cymer.

En naast Trumpf denk ik dat Zeiss ook de samenwerking met ASML zou heroverwegen als dat secundaire Amerikaanse sancties met zich meebrengt. Dat zal opgaan voor veel meer toeleveranciers, zelfs Nederlandse toeleveranciers zullen daar gevoelig voor zijn.

De VS heeft tevens een enorme invloed op belangrijke klanten van ASML en de landen waar ze gevestigd zijn. Denk aan TSMC (Taiwan), Samsung en Hynix (Zuid Korea) en Intel en Micron (VS), bij elkaar goed voor zo'n 80% van ASML's omzet. Maar ook de Nederlandse overheid is al gauw bereid om op Amerikaans verzoek in te grijpen bij ASML ook als dat bedrijfsmatig negatief kan uitpakken voor ASML. We kennen de exportrestricties op EUV en later DUV-machines aan China die er onder Amerikaanse druk zijn gekomen. En dat was onder Biden, ik denk dat Trump veel verder durft te gaan als ASML hem negatief opvalt.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 9 april 2025 16:57]

heckie @dmantione9 april 2025 07:58
Trumpf is een Duits bedrijf dus dat heeft hier geen invloed.
gndrbndr @Kevinp9 april 2025 03:17
Onder andere de "reticle stage" en de "alignment sensor" zijn afkomstig van bedrijven die inmiddels door ASML zijn overgenomen maar in Amerika hun oorsprong hadden. Het kan ook zo zijn dat iets wel in NL word gemaakt, maar dat het patent in Amerika is ingediend, dan hebben we dus ook te maken met "Amerikaanse technologie".
blorf 8 april 2025 19:36
Niet erg duidelijk wat ze deden en wat de bedoeling is. De VS willen een ander land een boete geven voor handel met een ander land?
IIIIIIIIIIII @blorf9 april 2025 08:46
Komt omdat er Amerikaanse technologie in zitten, aritkel van Reuters legt het beter uit:
"Because TSMC's chipmaking equipment includes U.S. technology, the company's Taiwan factories are within reach of U.S. export controls that prevent it from making chips for Huawei, or producing certain advanced chips for any customer in China without a U.S. license."
https://www.reuters.com/t...e-sources-say-2025-04-08/
blorf @IIIIIIIIIIII9 april 2025 10:48
Dus het antwoord is ja? :+
PHiXioN 8 april 2025 20:05
Dus we leggen sancties op aan Huawei omdat we boos zijn dat China Taiwan wil overnemen. Vervolgens verkoopt het grootste Taiwanese bedrijf chips aan dit Chinese bedrijf. En dan leggen we Taiwan sancties op omdat we boos zijn op China. Snapt u het nog?
BarnET @PHiXioN9 april 2025 08:42
Fair enough en nee is niet te begrijpen.
Tyrian 9 april 2025 01:18
TSMC is een Taiwanees bedrijf. En Huawei Chinees. Leveringen van TSMC vallen niet onder de Amerikaanse wet. Het enige wat de VS kan doen is vriendelijk vragen of ze hun boete willen betalen op straffe van sancties zoals een Amerikaanse boycot. Maar aangezien de Amerikaanse Big Tech erg afhankelijk is van TSMC voor de productie van hun geavanceerde chips lijkt dat me voor de VS een weinig heilvolle route.
Evertprakkie 9 april 2025 10:12
waar haalt amerika het recht om een verbod tot levering in te stellen voor een niet amerikaans bedrijf, zijn zij de baas van de wereld handel en andere landen komen daar totaal niet in verzet net als ASML die braaf de bevelen van amerika opvolgt om geen machines meer te leveren aan China ASML notabene een nederlands bedrijf. en zo bepaald amerika al tientallen jaren de wereld markt niet omdat het goed is voor een eerlijke handel maar puur uit eigen belang en dat moet stoppen.
jucierino 9 april 2025 14:57
Nog een reden om geen fabrieken in amerika te bouwen. Belachelijke boetes omdat ze bang zijn van concurrentie. Als kapitalisme het beste model is waarom moet je inferieure modellen dan benadelen met een handelsverbod? Als overheden inderdaad minder efficient zijn met investeringen dan privebedrijven, dan zou het toch prima zijn als chinese state owned enterprises investeringen doen? Ze kunnen toch niet tippen aan prive bedrijven zoals intel etc. Vanwaar de angst?

Of is het chinese model misschien superieur. Zij kunnen namelijk focussen op waarde creeeren ook daar waar die waarde geen winst oplevert voor private partijen.

Private ondernemingen hebben altijd het nadeel dat ze zowel waarde moeten leveren voor consumenten en winst moeten genereren voor aandeelhouders. Genationaliseerde ondernemingen hoevel enkel waarde te leveren wat indirect de economie een boost geeft langs alle lagen van de samenleving.
multimho 8 april 2025 21:06
Trump komt met de oplossing, geen boete als iedereen van TSMC verhuisd naar de VS en daar in hun nieuwe fabriek gaat produceren!

Opgelost. Mag China Taiwan hebben.
Dark Angel 58 @multimho9 april 2025 00:38
Slecht plan, Taiwan zal NOOIT TSMC laten gaan… omdat TSMC ook aan Taiwanese economie bijdraagt, als TSMC vertrekt.. dan komt Taiwan zwaar in de problemen… zeker niet een kleintje, maar hele grote.

Oplossing TSMC moet die boete in de rechtbank aanvechten, omdat het totaal niet hun schuld is. De chips worden vaak via meerdere via’s verkocht en of besteld. Dan is het verbod in 1 klap compleet waardeloos.
Lucky0wn @multimho8 april 2025 23:13
Oplossing: politiek en wereldhandel strikt gescheiden houden...
IamGrimm @Lucky0wn9 april 2025 11:03
Letterlijk onmogelijk.
g_v_rijn @multimho9 april 2025 19:23
Dan heeft de VS accuut een (grond) water probleem binnen gehaald. Chip fabricage vergt ontzettend veel water.
shady61 8 april 2025 19:40
@YannickSpinner in de inleiding staat ‘Hauwei’ ipv ‘Huawei’
AuteurYannickSpinner Redacteur @shady618 april 2025 19:48
Dank voor de tag, gefixt!

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