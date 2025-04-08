Reuters: TSMC krijgt mogelijk miljard dollar boete voor verboden export chips

De Verenigde Staten willen chipfabrikant TSMC mogelijk een boete van 'een miljard dollar of meer' geven voor het indirect exporteren van chips naar Huawei. De processors zouden via een omweg bij het Chinese bedrijf terechtgekomen zijn.

Door TSMC gemaakte chips werden volgens bronnen van Reuters ontdekt in Ascend 910B-AI-processors van Huawei, zo is al langer bekend. Het Department of Commerce van de VS onderzoekt nu naar verluidt of TSMC handelsverboden heeft geschonden. Omdat de Taiwanese chipfabrikant Amerikaanse technologieën gebruikt, zou het bedrijf eventueel onderhevig zijn aan dergelijke boetes.

De levering van de chips gebeurde via het Chinese bedrijf Sophgo, dat als gevolg van de ontwikkelingen met TSMC op de Amerikaanse zwarte lijst gezet werd. Mogelijk kan TSMC verantwoordelijk gehouden worden voor het leveren van de chips, omdat 'het risico dat de technologie bij bedrijven als Huawei terecht zou komen te hoog' was, aldus een analist tegen Reuters. Het incident met TSMC en Huawei werd eind 2024 geopenbaard, waarna het eerstgenoemde bedrijf direct de levering van chips aan Sophgo stopte.

Sinds 2020 wordt de chiptoevoer naar specifiek Huawei door de Verenigde Staten begrensd. Het handelsverbod van geavanceerde Amerikaanse chiptechnologie werd door de toenmalige president Donald Trump geïnitieerd en door zijn opvolger Joe Biden voortgezet. Intussen is Trump weer president van de Verenigde Staten; het handhaven van handelsverboden en andere sancties tegen onder meer China past bij het agressieve handelsbeleid van de huidige Amerikaanse overheid.