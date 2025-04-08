Seeed Studio brengt bèta van e-inkscherm met Home Assistant-ondersteuning uit

De pcb-fabrikant Seeed Studio heeft een bètaversie van de e-inkgadget XIAO ePaper Panel beschikbaar gemaakt. Het scherm ondersteunt Home Assistant en draait op een eigen variant van de ESP32-C3. Het is niet bekend of er een officiële productrelease van het scherm komt.

De Seeed Studio XIAO ePaper Panel beschikt over een monochroom 7,5"-e-inkscherm met een resolutie van 800x480 pixels. Het scherm wordt met een 2000mAh-accu van stroom voorzien. De accu moet volgens Seeed tot drie maanden meegaan als het scherm in de slaapmodus is. Het apparaatje beschikt over een behuizing van plastic, die volgens Seeed met een 3d-printer gemaakt wordt en 178x131x19mm groot is.

Het scherm draait op de ESPHome-firmware, wat betekent dat er native Home Assistant-ondersteuning is. Hierdoor kunnen eigenaren van een smarthomesysteem op basis van dat opensourceplatform de gadget als dashboard gebruiken, bijvoorbeeld om temperatuur- of agendagegevens uit het smarthomesysteem weer te geven. Seeed vroeg in de voorverkoop 69 dollar voor het bètaproduct; dat is intussen uitverkocht. Het is niet duidelijk of er een volledige releaseversie komt en wat deze inclusief verzendkosten in euro's kost.

XIAO ePaper PanelXIAO ePaper Panel

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 08-04-2025 17:50
41 • submitter: mannte

08-04-2025 • 17:50

41

Submitter: mannte

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Smarthome Home Assistant Seeed Studio

Reacties (41)

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lecrab 8 april 2025 19:14
Ik moest aan TRMNL denken (https://usetrmnl.com//). Een interessant product, met een API.
i-chat @lecrab9 april 2025 11:52
volgens mij zou zoiets pas echt tot zijn recht komen als er naast een e-ink scherm ook een microfoon en een (liefst goede) speaker in zouden zitten. dan zou je het ding daadwerkelijk ook kunnen bedienen (via het wyoming protocol)
phizzie @i-chat9 april 2025 19:25
Mocht je het nou in combinatie met home assistant willen gebruiken, zij hebben daar ook iets 'nieuws' voor.

Voorheen wilde ik alles in 1 oplossingen, nu steeds minder ivm ondersteuning en minder apparaten wegdoen. In casu smarthome ben ik nu net een jaar de nieuwe generatie in aan het gaan na 5 jaar KaKu materiaal op 433mhz nu naar Zigbee. De horizon voor apparaten in dit segment dus ook en daarom meestal 1 functie, 1 apparaat.
lecrab @i-chat9 april 2025 13:58
Ergens wel, en ergens ook weer niet. Maar ik snap je volkomen.
supersnathan94 @lecrab8 april 2025 23:14
Same. Maar dit lijkt wel degelijk een uitgebreider apparaat, maar wel met een ander prijskaartje.

Aan de andere kant is dat open source en API deel natuurlijk ook een dure aangelegenheid dus dat zal de TRMNL iets duurder maken.

Ik wilde er 4 bestellen, maar moet even kijken hoe ze dev mode nou precies berekenen. Want die heb ik niet voor alle 4 nodig, maar dat kan niet in 1 bestelling dan. En dan wordt het heel snel heel duur. Ook voor extra accessoires
lecrab @supersnathan949 april 2025 14:00
Dat is zeker waar. Nu vind ik persoonlijk het verschil niet zo groot, maar dat is de schuld van mijn portemonnee denk ik. Ik vind vooral de techniek en de achterliggende mogelijkheden goed uitgewerkt bij TRMNL, maar als ik dan ga bestellen denk ik "ja maar ik hoef helemaal geen agenda en weersvoorspelling te zien".
Ik ben nu meer naar de kleurenvarianten aan het kijken, als een soort schilderijen.
supersnathan94 @lecrab9 april 2025 15:02
Nouja. Weersvoorspelling is inderdaad een dingetje.

Ik wilde alleen kijken of het bijvoorbeeld op werk iets als Joan workplace kan vervangen. Dat is voor enterprise een leuke oplossing aangezien dat echt klauwen met geld kost per maand.
lecrab @supersnathan9410 april 2025 08:26
Ja in die situatie snap ik 'm volkomen!
phizzie @lecrab9 april 2025 07:56
Thanks, een ding wat ik al een tijdje zocht! Direct besteld 8-)
lecrab @phizzie9 april 2025 13:58
Met plezier gedeeld, ik denk er zelf al een poosje over na maar de knoop nog niet doorgehakt.
darknessblade 8 april 2025 18:04
Ziet er leuk uit, vooral voor een static display die niet vaak hoeft te updaten

1 ding wat ik wel hoop is dat ze de ESP32-C3 swapable maken, dus als er een nieuwe chip uitkomt met dezelfde pinout, die sneller is dan is het een gemakkelijkere upgrade.


Heb een aliexpress link gevonden met een prijs van ca 75-85 euro [Exclusief coupons]
https://www.aliexpress.com/item/1005008781015769.html?

[Reactie gewijzigd door darknessblade op 8 april 2025 18:06]

doltishDuke @darknessblade8 april 2025 18:10
Ik kan me zo voorstellen dat het eink scherm een esp32-c3 onmogelijk kan bijhouden. Swappable is altijd goed natuurlijk, maar sneller lijkt me hier niet zo relevant. Vooral fijn als je zelf de boel kunt flashen (en bricken)

[Reactie gewijzigd door doltishDuke op 8 april 2025 18:26]

darknessblade @doltishDuke8 april 2025 18:26
Updaten van het scherm hangt af hoe dit is ingesteld, E-ink moet enkele keren flashen voordat de panel updated/refreshed

ALthans op een E-ink display van m5 stack en aranet. deze knipperen een paar keer voordat deze de nieuwe status weergeven.

Refresh rate moet je volgensmij zelf instellen
Ghoelian @darknessblade9 april 2025 12:30
Dat knipperen is volgens mij normaal een full refresh, wat je af en toe moet doen om alle "pixels" die vast zijn blijven zitten oid weer op de goede kleur te krijgen.

Ik had een poos terug een WaveShare e-ink display, ook rond de 7" geloof ik, voor een weerstationnetje op een Pi.
Dat ding kon best snel een normale update doen. Full refresh was die wel een poosje mee bezig, maar voor zo'n bijna statisch scherm wat misschien een paar keer per dag update, hoeft dat ook niet heel vaak.

En dat was dan nog een oude en goedkopere variant, dat kan tegenwoordig vast nog beter.
Ablaze @doltishDuke8 april 2025 19:34
Sneller is wel erg handig voor andere functionaliteiten. Bijvoorbeeld voor netwerkactiviteit of het afspelen van audio. Daarnaast is de C3 gebaseerd op RISC-V en sowieso al wat trager dan een oorspronkelijke ESP32.
MatyGirl @darknessblade8 april 2025 19:03
"Seeed Stduio Official Store"
Schreeuwt niet echt confidence :P
dwizzy @MatyGirl8 april 2025 20:39
waar lees je dat?
(ik heb afgelopen jaar paar keer contact gehad met ze. Zoals wel vaker in Shenzen... hun Engels is iig beter dan mijn Chinees?)
MatyGirl @dwizzy8 april 2025 20:57
Bovenaan de eerste afbeelding in die link
MiesvanderLippe @MatyGirl8 april 2025 22:33
Zullen wij eens een Chinese tekst schrijven? 😅
supersnathan94 @MiesvanderLippe8 april 2025 23:15
Dat is dus hoe mensen met “babi pangang” op hun arm getatoeëerd eindigen.
Tarax @supersnathan949 april 2025 14:21
Lekker off topic: babi panggang is niet Chinees, maar Indonesisch.
supersnathan94 @Tarax9 april 2025 15:06
Dat was exact de dubbele ironie van dat statement.

De chinese “variant” is bijvoorbeeld Char siew.

Edit: punt is natuurlijk dat je geen random dish op je arm wilt, maar een of andere inspirerende tekst

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 9 april 2025 15:09]

MatyGirl @MiesvanderLippe8 april 2025 23:51
Mocht ik een product willen promoten in China, dan zou ik dat laten doen door een Chinese copywriter. :D

Maar daarbuiten gelaten, Seeedstudio is hun bedrijfsnaam. Ik mag vermoeden dat je wel weet hoe je je eigen bedrijfsnaam spelt.

Als Nintendo promotiemateriaal zou maken met "Official Nintnedo Seal of Quality", zouden we ook 2 keer nadenken :P
TWeaKLeGeND @MiesvanderLippe9 april 2025 12:04
Heb jij een bedrijf met een omzet van 40+ miljoen per jaar met als grootste afnemers Chinezen? En als je dat wel had, zou je dan zorgen voor Chinees dat op zijn minst in de buurt komt van foutloos? Zou je wellicht op zijn minst je eigen bedrijfsnaam correct krijgen op je promos?
MiesvanderLippe @TWeaKLeGeND9 april 2025 19:31
Het is een grapje.
Tassadar32 @MatyGirl9 april 2025 08:14
Klopt, maar wel al vaak hun producten (ESP32 devkits) gebruikt en die zijn prima.
darknessblade @MatyGirl9 april 2025 09:00
Dat is een typo in de afbeelding, niet in de store name.

Vaak hebben de echte scam stores een prijs van 4X de MSRP.

zo heb ik laatst een "M5stack airQ sensor met sen55/scd41" gekocht voor ca 100 euro [met coupons] [van de officiele store]

er was 1 store meer die hem ook had voor een vergelijkbare prijs
Dionysos1 8 april 2025 17:53
Dit lijkt wel heel erg op de paperd.ink Merlot...

[Reactie gewijzigd door Dionysos1 op 8 april 2025 17:55]

doltishDuke @Dionysos18 april 2025 17:58
In de zin dat? Het ook een ESP met eink scherm is?

Behuizing is anders, en deze is twee keer zo groot.
TunderNerd @Dionysos18 april 2025 18:34
Ik dacht eerder aan de DIY:

https://community.home-as...th-your-home-decor/435428
Ascathon @TunderNerd9 april 2025 07:50
Deze build (scherm + driver/esp) heb ik ook maar zodra ook maar iets teveel wil renderen dan wordt het allemaal maar vage tekst. De voorbeelden daar hebben er geen last van maar het is zeker niet uniek als ik beetje rond zoek. Oplossing heb ik helaas nog niet gevonden en maakt mijn project voorlopig een beetje dood.
vinx77 @Ascathon9 april 2025 14:30
Kan toch ook met https://nl.aliexpress.com/item/1005005545020699.html en dan https://nl.aliexpress.com/item/1005007080483582.html voor touch?
Davey400 8 april 2025 18:32
Shut up and take me money!
Zelf wel eens aan het knutselen geweest met een oude e-reader i.c.m. HA, maar dat blijft toch precies dat: knutselen. Leuk dat het kan, maar het is het net niet.
Iets wat breed door de community geadopteerd wordt en daardoor wat meer voor ontwikkeld wordt is dan altijd in het voordeel.

Dat gezegd hebbende: misschien kent iemand al zoiets, met brede ondersteuning dan dus, want losse simpele schermpjes zijn er natuurlijk genoeg.

Edit: oh wacht. Geen touch. Da’s wel jammer.

[Reactie gewijzigd door Davey400 op 8 april 2025 18:36]

marque1968 @Davey4008 april 2025 18:44
Het ontbreken van Touch viel me ook op. Anders had ik het voor deze prijs wel genomen.

Wel leuk dat er meer specifiek voor HA uitkomt.
vinx77 @Davey4009 april 2025 14:29
Zoek op "digitizer raspberry" en je vindt bijvoorbeeld https://nl.aliexpress.com/item/1005007080483582.html

Maar dan moet je het wel open maken en aanpassen.
HenkS 8 april 2025 20:25
Zou ideaal zijn. Touch hoeft van mij niet.
Heb een dashboard op een tablet in de woonkamer draaien en daar is touch wel een must ivm meer mogelijke dashboards.
Maar ik zoek al naar een goedkope oplossing voor een 2e dashboard voor bv op zolder om puur de dynamische tarieven weer te geven zodat we weten wanneer we bv droger en wasmachine aan kunnen zetten. Leuk als daar zo'n schermpje naast hangt :)
Technoid 8 april 2025 20:30
Beetje mosterd na de maaltijd. Zodra het is uitverkocht een nieuwsbericht te gaan maken. Nu kan ik hem dus niet meer kopen :Y)
Bongoarnhem @Technoid8 april 2025 23:36
https://www.aliexpress.com/item/1005008781015769.html
clubeddie @Technoid9 april 2025 12:33
Ik kan hem volgens mij nu gewoon preorderen voor $69,-. Levering in mei.
Sméagol @clubeddie9 april 2025 19:40
Yep, heb net de mijne besteld.
smerko 9 april 2025 09:16
Twee maanden terug kwam ik deze post tegen op Reddit. Hier lijkt het om een project te gaan van een gebruiker.

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