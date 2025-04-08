Seeed Studio brengt bèta van e-inkscherm met Home Assistant-ondersteuning uit

De pcb-fabrikant Seeed Studio heeft een bètaversie van de e-inkgadget XIAO ePaper Panel beschikbaar gemaakt. Het scherm ondersteunt Home Assistant en draait op een eigen variant van de ESP32-C3. Het is niet bekend of er een officiële productrelease van het scherm komt.

De Seeed Studio XIAO ePaper Panel beschikt over een monochroom 7,5"-e-inkscherm met een resolutie van 800x480 pixels. Het scherm wordt met een 2000mAh-accu van stroom voorzien. De accu moet volgens Seeed tot drie maanden meegaan als het scherm in de slaapmodus is. Het apparaatje beschikt over een behuizing van plastic, die volgens Seeed met een 3d-printer gemaakt wordt en 178x131x19mm groot is.

Het scherm draait op de ESPHome-firmware, wat betekent dat er native Home Assistant-ondersteuning is. Hierdoor kunnen eigenaren van een smarthomesysteem op basis van dat opensourceplatform de gadget als dashboard gebruiken, bijvoorbeeld om temperatuur- of agendagegevens uit het smarthomesysteem weer te geven. Seeed vroeg in de voorverkoop 69 dollar voor het bètaproduct; dat is intussen uitverkocht. Het is niet duidelijk of er een volledige releaseversie komt en wat deze inclusief verzendkosten in euro's kost.