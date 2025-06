SwitchBot Hub 3 met fysieke draaiknop en Matter-ondersteuning verschijnt online

Er is een nieuw product van SwitchBot op de website van de Connectivity Standards Alliance verschenen: de SwitchBot Hub 3. Het betreft een smarthomehub met ondersteuning voor Matter. Het is niet duidelijk wanneer het apparaat op de markt verschijnt en hoeveel het moet kosten.

Op de website van de Connectivity Standards Alliance staat dat de SwitchBot Hub 3 een gatewayhub voor smarthomeapparaten is. De hub kan verbinden met andere SwitchBot-apparaten die over Bluetooth Low Energy beschikken en communiceren met deze producten. Het product beschikt over een ingebouwde display die automatisch oplicht als er beweging wordt gedetecteerd. Op de display kunnen gegevens over de binnentemperatuur en weersvoorspellingen worden getoond, maar ook de realtime statussen van SwitchBot-sloten.

De SwitchBot Hub 3 beschikt over een centrale draaiknop. Via deze knop kan de geluidsdoorvoer van Apple TV, Spotify of andere streamingplatforms worden aangepast. Het is via deze knop ook mogelijk om de temperatuur in een ruimte in te stellen tot op 1 graad Celsius nauwkeurig. De fabrikant heeft ook aanraakgevoelige knoppen aan de Hub 3 toegevoegd waarmee verschillende modi kunnen worden geactiveerd en er is ondersteuning voor Amazon Alexa en Google Assistant. Hierdoor kunnen gebruikers het apparaat via stemcommando’s aansturen.

SwitchBot heeft de SwitchBot Hub 3 nog niet officieel aangekondigd. Het is niet duidelijk wanneer het toestel op de markt verschijnt. De domoticafabrikant biedt momenteel de SwitchBot Hub 2 aan voor 80 euro.