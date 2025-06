SwitchBot komt met universele smarthomeafstandsbediening met Matter-support

Domoticafabrikant SwitchBot komt later dit jaar met een universele afstandsbediening voor smarthomeapparaten en televisies. Die heeft een scherm met programmeerbare knoppen en Matter-ondersteuning. Ook brengt het bedrijf nieuwe camera's met hogere resoluties uit.

Deze informatie is te vinden in een reviewer's guide die Tweakers heeft kunnen inzien. SwitchBot brengt onder andere een nieuwe afstandsbediening uit waarmee gebruikers slimme apparaten zoals airconditioners en lichten kunnen aansturen, naast televisiestreams zoals Apple TV. De afstandsbediening heeft volume- en pijlknoppen, maar ook een scrollwiel. Bovenaan de afstandsbediening zit een display met daaronder vier fysieke knoppen. Daarmee kunnen gebruikers via de SwitchBot-app zelf nieuwe sneltoetsen programmeren.

Verder heeft de afstandsbediening ondersteuning voor Matter, al is voor sommige functies zoals Scenes een SwitchBot Hub nodig. In de reviewgids staat dat de Universal Remote voorlopig alleen in de VS, het VK en Canada uitkomt voor 60 dollar en pond, maar over een eventuele Europese of Nederlandse release is niets bekend.

SwitchBot brengt wel een nieuwe camera uit. Dat is onder andere een nieuwe variant van de bestaande Pan/Tilt Cam en de Outdoor Spotlight Cam voor buiten. Die hebben een hogere resolutie, al houdt SwitchBot het voor de Pan/Tilt Cam op 'een 3k-resolutie' tegenover de 1080p-resolutie in het eerdere model. Net als dat eerdere model kan de camera 360 graden ronddraaien en 115 graden verticaal draaien. Een andere verbetering is dat de camera nu microSD-kaarten met maximaal 256GB opslag ondersteunt in plaats van 128GB. De buitencamera is ook grotendeels hetzelfde model, maar met een 2k-resolutie. De Pan/Tilt Cam komt in juli uit voor 80 euro, terwijl de Outdoor Spotlight Cam 2K 110 euro kost. Ook die komt naar verwachting in juli uit.

Tot slot brengt SwitchBot zijn waterlekdetector naar Nederland. Dat model staat inmiddels al voor 22 euro op Amazon, maar volgens de reviewgids wordt het apparaat pas eind juni verwacht. De waterdetector komt als variant met twee AAA-batterijen, die volgens SwitchBot 18 maanden meegaan. Er is ook een variant met een sensorkabel van een meter, die twee euro duurder is. De waterdetector werkt op basis van bluetooth en wifi en kan een waarschuwing geven als een van de vier sensors aan de boven- of onderkant water detecteert. Er gaat dan een alarm af van 100 decibel, maar gebruikers kunnen het apparaat ook via Alexa of Google Assistant verbinden of met smarthomediensten als IFTTT aan andere diensten koppelen.