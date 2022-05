IKEA brengt in oktober smarthomehub met Matter-ondersteuning en nieuwe app uit

IKEA kondigt de Dirigera-smarthomehub aan. Die komt in oktober samen met een nieuwe IKEA Home smart-app op de markt. De nieuwe hub kan verbinden met meer verschillende producten dan de bestaande Trådfri-hub en de nieuwe app moet makkelijker zijn in gebruik.

Technische details over de Dirigera-hub en de nieuwe app heeft IKEA nog niet bekendgemaakt. De meubelgigant zegt alleen dat de smarthomehub ondersteuning krijgt voor Matter. Volgens de aankondiging kan de Dirigera-hub overweg met 'meer productsegmenten' en meer producten koppelen dan de bestaande Trådfri-hub. De huidige smarthomehub van IKEA kan gekoppeld worden aan slimme verlichting, rolgordijnen, schakelaars en afstandsbedieningen. De Trådfri-hub bestaat sinds 2014.

De combinatie van de nieuwe hub en app zal volgens IKEA sneller en eenvoudiger werken. Het koppelen van nieuwe apparaten aan de smarthomehub zal significant sneller gaan, zegt het bedrijf. Vanuit de app kunnen producten ingedeeld worden in groepen, of individueel aangestuurd worden.

IKEA zegt dat gebruikers de Trådfri-hub kunnen blijven gebruiken. Bestaande smarthomeproducten van het merk kunnen ook gekoppeld worden aan de nieuwe hub. Verder geeft IKEA aan dat het in de eerste helft van 2023 ondersteuning met 'weg van huis'-functionaliteit komt. Dat duidt op de mogelijkheid om smarthomeapparatuur te bedienen vanaf een extern netwerk. Wat de Dirigera-hub gaat kosten, is nog niet bekend. IKEA biedt de huidige Trådfri-hub aan voor 30 euro.

Matter moet een universele open standaard voor smarthome-apparatuur worden. De opzet daarvan begon in 2019, toen Amazon, Apple, Comcast, Google, SmartThings en The Zigbee Alliance een samenwerking aankondigden. Sindsdien zijn meer partijen aangesloten, waaronder IKEA, Huawei, NXP en Signify. De release van Matter is meermaals uitgesteld en is gepland voor dit najaar.