Nabu Casa komt met USB-stick Home Assistant die Zigbee en Thread ondersteunt

Nabu Casa, het bedrijf achter smarthomeplatform Home Assistant, werkt aan een USB-stick met ondersteuning voor Zigbee en Thread. Daarmee kan de stick in de toekomst ook de nieuwe Matter-standaard ondersteunen. Het is niet duidelijk wanneer de stick uitkomt en wat die gaat kosten.

Home Assistant-ontwikkelaar Zack Barett deelt op Twitter informatie over de stick. Die heet SkyConnect. De USB-stick wordt vormgegeven in de huisstijl-blauw van Home Assistant en bevat het logo van de dienst. De stick bevat ondersteuning voor Thread en Zigbee samen. Veel gebruikers draaien Home Assistant op een Raspberry Pi of een andere singleboardcomputer, maar die bevatten geen integratie voor die protocollen. Daarom zijn gebruikers aangewezen op externe hardware zoals USB-sticks, die vaak van wisselende kwaliteit zijn en doorgaans slechts een van de protocollen ondersteunen.

De stick maakt gebruik van de MGM210P Mighty Gecko-module van Silicon Labs voor de Zigbee- en Thread-verbinding. Daar heeft Home Assistant al ervaring mee; dezelfde chip zat ook op de Yellow-hardware, een Home Assistant-device op basis van een Raspberry Pi Computer Module 4.

Nabu Casa noemt vooralsnog geen prijzen en beschikbaarheid van de stick. Wanneer die uitkomt, is volgens Nabu Casa-oprichter Paulus Schoutsen afhankelijk van wanneer de multicompatibiliteit volledig ondersteund wordt. "We zijn afhankelijk van de Silicon Labs-software", zegt hij tegen Tweakers. Als de Thread-ondersteuning goed werkt, kan Home Assistant in de toekomst ook beter overweg met Matter, waar Tweakers eerder al over schreef.