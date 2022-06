Techbedrijven gaan akkoord met strengere Europese regels tegen desinformatie

De Europese Commissie heeft strengere regels tegen desinformatie gepresenteerd. Techbedrijven moeten daarmee harder ingrijpen tegen nepaccounts en deepfakes op hun platforms. Verschillende grote techbedrijven zijn akkoord gegaan met de regels.

De nieuwe regels werden donderdag gepresenteerd door Eurocommissarissen Thierry Breton en Věra Jourová, die zeggen dat de nieuwe gedragsregels voor platforms verder bouwen op de bestaande code of practice uit 2018, maar dan met aanpassingen om een aantal tekortkomingen aan te pakken. Volgens de Europese Commissie zijn de richtlijnen bijvoorbeeld opgesteld op basis van 'de lessen die zijn geleerd met de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne'.

Met de nieuwe regels moeten techbedrijven onder meer strenger gaan optreden tegen het verspreiden van nepnieuws op hun platforms. De 'code' bestaat uit 44 concrete toezeggingen die platformhouders doen om dit te bereiken, bijvoorbeeld voor het aanpakken van deepfakes, bots en nepaccounts. Zo richten de nieuwe regels zich op het wegnemen van financiële voordelen bij het verspreiden van nepnieuws op sociale media, bijvoorbeeld door advertentie-inkomsten van nepnieuwswebsites te ontnemen.

Ook moeten onderzoekers beter toegang kunnen krijgen tot de data van grote platforms en moeten er ter transparantie 'doorzoekbare library's' van politieke advertenties komen. Platformhouders zeggen ook toe nauwer te gaan samenwerken met factcheckers om informatie te verifiëren. Gebruikers moeten daarnaast meer opties krijgen om desinformatie te herkennen en te rapporteren.

In totaal hebben 34 bedrijven de nieuwe regels van de Europese Unie ondertekend. Daaronder vallen platformhouders als Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitch en Twitter. Ook verschillende kleinere bedrijven, die bijvoorbeeld actief zijn in de onlineadvertentiemarkt, gaan akkoord. Ondertekenen is echter vrijwillig en een aantal grote bedrijven, zoals Apple en Telegram, ontbreekt op de lijst. Bedrijven die de regels hebben ondertekend, krijgen zes maanden om de gemaakte afspraken toe te passen. Er komt daarvoor een taskforce die de toezeggingen zal volgen, evalueren en aanpassen aan de hand van mogelijke ontwikkelingen in de technologie, de maatschappij en de markt.

De nieuwe code wordt ondersteund door de komende Digital Services Act, die het onder meer mogelijk maakt om boetes op te leggen aan bedrijven die zich niet aan de gemaakte afspraken houden. "Zeer grote platforms die de code herhaaldelijk overtreden en de risicobeperkende maatregelen niet naar behoren uitvoeren, riskeren boetes die kunnen oplopen tot zes procent van hun wereldwijde omzet", vertelt Eurocommissaris Thierry Breton.