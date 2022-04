EU stemt in met DSA die bedrijven verplicht op te treden tegen nepnieuws

De Europese Commissie heeft een akkoord bereikt over de Digital Services Act die onder andere grote techbedrijven verplicht om desinformatie harder aan te pakken. Onderdeel van de wet is dat de bedrijven harder moeten optreden tegen nepnieuws en dat ze openheid moeten geven over algoritmes die dat stimuleren.

De wet is officieel door de Europese Unie aangenomen en wordt daarmee eind dit jaar van kracht. De Digital Services Act of DSA draait om content op online platformen. Tweakers schreef begin dit jaar een achtergrondartikel over wat de DSA allemaal regelt. De kern van de wet is dat platformen harder moeten optreden tegen ongewenste content, zoals afbeeldingen van kindermisbruik of terroristisch materiaal. Hoewel de bedrijven daar al tegen optreden, vindt de EU dat de techbedrijven niet zichzelf moeten reguleren maar dat dat op overheidsniveau moet gebeuren.

Een van de controversieelste onderdelen van de wet is de regulering van desinformatie. Onder de DSA zijn bedrijven verplicht harder op te treden tegen nepnieuws. De Nederlandse staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering zegt in een reactie blij te zijn met de nieuwe wet. "Deze wetgeving is een doorbraak in hoe we desinformatie aanpakken. Bigtechbedrijven moeten nu veel meer doen. Ze moeten bots en nepaccounts weren en samenwerken met onafhankelijke factcheckers. Algoritmes die desinformatie stimuleren, moeten worden aangepast. Dat is een hele stap vooruit."

Van Huffelen zegt tegen Tweakers dat ze niet denkt dat dat op gespannen voet staat met de vrijheid van meningsuiting. "Die bestaat ook binnen de DSA. Natuurlijk is het een lastige discussie, dat was ook het pijnpunt van het overleg. Vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk, maar we moeten ook oog hebben voor de negatieve kanten als dit niet gereguleerd is, zoals haatzaaien en polarisatie. Dat moeten we aanpakken."

Techbedrijven moeten in de toekomst ook openheid gaan geven over de algoritmes die ze gebruiken om informatie te ordenen en nieuws te tonen. Daarmee hoopt de EU dat er meer duidelijkheid komt over de manieren waarop nepnieuws en desinformatie worden gepromoot op de platformen. Daarvoor komen er nieuwe toezichthouders. Er komt, vergelijkbaar met de AVG, een Europese toezichthouder en een nationale toezichthouder. In Nederland wordt dat takenpakket mogelijk ondergebracht bij de toekomstige algoritmetoezichthouder die onder de Autoriteit Persoonsgegevens gaat vallen. Staatssecretaris Van Huffelen zegt dat ze in overleg is met de AP, die 'momenteel aan het kijken is hoe het die rol kan invullen'. Ook wordt er nog overlegd met onder andere het ministerie van Economische Zaken. Van Huffelen benadrukt dat de beslissing nog niet helemaal rond is. "We moeten op nationaal niveau nog invullen wie dit toezicht gaat houden, maar er is een zekere logica om die taak bij deze algoritmetoezichthouder te leggen."

Opvallend is dat de algoritmetoezichthouder in zowel de verkiezingsprogramma's als in het regeerakkoord werd gepresenteerd als oplossing tegen discriminerende algoritmes bij de overheid. De regulering van algoritmes van techbedrijven werd toen vrijwel niet genoemd.

Op dit moment bestaat de voorgenomen algoritmetoezichthouder voor Nederland nog niet. Als de DSA eind dit jaar in werking treedt, moet de regering haast maken een toezichthouder in het leven te roepen, of dat nu een nieuwe toezichthouder wordt of de voorgenome algoritmewaakhond. Van Huffelen: "Wat mij betreft zetten we ook vaart achter de algoritmewaakhond. Dat wilden we sowieso al. Het plan is om voor de zomer duidelijk te hebben wat daarbij precies het proces wordt."

Als toezicht op bigtechalgoritmes inderdaad onder de nieuwe algoritmewaakhond komt te vallen, is het de vraag hoeveel slagkracht die krijgt. Die waakhond valt straks onder verantwoordelijkheid van de AP. Dat bracht vorige week zijn jaarverslag uit. Daarin stond dat de toezichthouder op vrijwel alle vlakken tekort schiet vanwege geldgebrek. Van Huffelen is niet bang dat de DSA alleen op papier effectief wordt. "Het is aan mij om straks te zorgen dat de handhaving functioneert. Het is belangrijk om daarover te blijven praten met alle betrokkenen. In de DSA is bovendien ook opgenomen dat partijen zelf moeten meebetalen aan handhaving. Daardoor komt er meer budget beschikbaar."