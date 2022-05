Het Europees Parlement heeft de Digital Services Act aangenomen. In dit artikel zoomen we in op enkele specifieke onderwerpen waarvoor de nieuwe regels en vooral een aantal aangenomen wijzigingen gevolgen hebben, zoals privacy, op tracking gebaseerde advertenties en de omgang met illegale content op platforms.

"Er is een nieuwe sheriff in de stad en zijn naam is Digital Services Act." Wellicht had Thierry Breton bij die uitspraak op Twitter liever zijn eigen naam genoemd, maar de eer ging toch echt naar deze nieuwe wetgeving voor onlineplatforms. De Franse commissaris van Interne Markt gaf in dezelfde tweet aan dat het 'tijd is om wat orde te brengen in het digitale Wilde Westen'.