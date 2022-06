In dit artikel zoomen we in op de Digital Markets Act en de Digital Services Act, twee conceptverordeningen uit de EU met nadere regels om onder meer de macht van grote, digitale poortwachters te beteugelen.

Waarschijnlijk had EU-Commissaris Margrethe Vestager er na al die zaken tegen grote techbedrijven schoon genoeg van. Steeds maar weer moest de Commissie als mededingingstoezichthouder optreden tegen partijen als Google, Amazon en Apple. In de afgelopen tijd heeft de Commissie, maar ook nationale toezichthouders, nogal wat tijd en energie gestoken in onderzoeken naar bepaalde praktijken van dit soort grote techbedrijven. Daarbij draaide het veelal om de vraag of er sprake was van overtreding van de Europese regels die misbruik van machtspositie moeten tegengaan.