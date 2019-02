Facebook gaat in beroep tegen beperking dataverzameling in Duitsland

Facebook moet van de Duitse waakhond Bundeskartellamt de verzameling van data ernstig inperken. Zo moet het uitdrukkelijke toestemming hebben om data te verzamelen via Like-knoppen op andere sites. Facebook gaat in beroep tegen de beslissing.

Facebook moet uitdrukkelijke toestemming van gebruikers hebben om data van accounts in Facebook, Instagram en WhatsApp te combineren, vindt Bundeskartellamt. Anders moet de informatie binnen de dienst blijven waar Facebook die vergaart. Ook het verzamelen van data via Like-knoppen op websites van derden mag pas na uitdrukkelijke toestemming. De boete die de waakhond kan opleggen voor overtredingen is maximaal 10 procent van de jaaromzet van een bedrijf. Facebooks jaaromzet is tientallen miljarden dollars. Daarbij legt de waakhond de maatregelen mede op vanwege de dominante marktpositie van Facebooks diensten. Die dominante positie leidt tot machtsmisbruik, vindt de autoriteit.

Facebook gaat in beroep tegen de beslissing. Het bedrijf vindt dat het uitwisselen van data tussen WhatsApp, Facebook en Instagram gebruikers helpt om online veiliger te blijven en dat het helpt om onder meer frauderende accounts tegen te gaan. Daarnaast vindt Facebook zichzelf helemaal niet dominant op de markt voor sociale media, want het heeft concurrentie van onder meer Twitter, Snapchat en YouTube.

De Duitse waakhond is niet de eerste die na onderzoek concludeert dat Facebook moet stoppen met bepaalde vormen van dataverzameling. Europese privacy-autoriteiten concludeerden al eerder dat WhatsApp geen data zou moeten delen met Facebook en het bedrijf kreeg al een boete in Spanje wegens de uitwisseling van data tussen WhatsApp en Facebook.