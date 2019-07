Facebook krijgt miljoenenboete in Duitsland voor onvolledig melden van klachten

Facebook heeft in Duitsland een boete van twee miljoen euro opgelegd gekregen omdat het in strijd met de wet niet volledig heeft gemeld hoeveel klachten het van gebruikers over illegale inhoud heeft gekregen.

Het bedrijf heeft vorig jaar geen volledig halfjaarlijks verslag gepubliceerd over de behandeling van klachten van zijn gebruikers met betrekking tot illegale berichten zoals haatdragende postings. Het rapport dat Facebook vorig jaar publiceerde bevatte slechts 'een fractie van de klachten over illegale inhoud', verklaart het Duitse Bundesamt für Justiz. "Hierdoor ontstaat een vertekend beeld van de omvang van illegale inhoud en de manier waarop het sociale netwerk daarmee omgaat."

Facebook claimde in zijn transparantierapport over het eerst halfjaar van 2018 in 1704 gevallen problematische berichten te hebben verwijderd. Bij Twitter ging dat bijvoorbeeld om 260.000 en bij YouTube om 215.000 gevallen. Het gepubliceerde transparantieverslag was ook niet volledig wat betreft informatie over de organisatie, de taalvaardigheid van werknemers en de opleiding van de personen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van klachten. Door de onvolledigheid heeft Facebook de Duitse Netzwerkdurchsetzungsgesetz, of NetzDG, overtreden die vorig jaar van kracht is geworden. Daarom heeft de BfJ een boete van twee miljoen euro opgelegd.

De Duitse justitie wijst erop dat de manier waarop gebruikers van sociale netwerken klachten over illegale inhoud kunnen melden transparant en ondubbelzinnig moet zijn. Facebook biedt echter twee kanalen aan om klachten te melden en het NetzDG-rapportageformulier is daarbij relatief verborgen ten opzichte van de algemene methode voor het flaggen van berichten. Facebook kan in beroep tegen de door het BfJ opgelegde boete.