'China installeert malware op Android-smartphones bij grensovergang Xinjiang'

Bij grensposten in de Xinjiang-regio installeren Chinese autoriteiten een Android-app op smartphones van reizigers waarmee tekstberichten en andere informatie in handen komt van de douane. Dat claimen meerdere media na onderzoek.

Een toerist die de malware geïnstalleerd kreeg verstrekte een kopie van de app aan Motherboard en Süddeutsche Zeitung. Een medewerker van deze Duitse krant stak daarop zelf de grens bij de Chinese regio Xinjiang over en kreeg ook de app geïnstalleerd. De app is vervolgens geanalyseerd. Ook de Guardian en NYT berichten erover.

De douane bij de regio neemt smartphones van toeristen en reizigers tijdelijk in beslag om de app te kunnen sideloaden. De app draagt de naam Fencai, wat verband houdt met bijen, en doet geen poging zichzelf te verbergen. Zo is het logo gewoon zichtbaar in de lijst aanwezige applicaties. Het lijkt er dan ook op dat deze eigenlijk verwijderd zou moeten worden als zijn werk gedaan is.

Dat werk bestaat uit het scannen van de inhoud van het toestel om een match te vinden met een of meerdere van 73.000 aanwezige hashes. Door deze hashes onder andere te vergelijken met die van een database van Virus Total wisten de onderzoekers 1300 ervan te relateren aan bestanden om een indicatie te krijgen waarop de Chinese surveillance-app zoekt.

Het bleek dat de app onder andere zoekt naar de Rumiyah-publicatie van IS, passages van de Koran, pdf's over de Dalai Lama, het boek The Syrian Jihad en een track van de Japanse band Unholy Grave over Taiwan. Sommige bestanden betreffen volgens de onderzoekers onmiskenbaar extremisme en terrorisme, maar andere bestanden zijn onschuldig van aard. Daarnaast sluist de app berichten zoals sms'jes en data over contacten, de agenda, de locatie en de belgeschiedenis door.

De surveillance bleef volgens de Duitse redacteur die de grens overstak niet beperkt tot Android-smartphones. Ook iPhones werden in beslag genomen en via usb aan een apparaatje gehangen, al is niet bekend wat dit apparaat deed. Motherboard heeft een kopie van de app op Github gepubliceerd.

Er zijn al jaren berichten over repressie in de Xinjiang-regio, waar het grootste deel van de bevolking islamitisch is.