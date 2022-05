Hack van Chinese politieservers legt mensenrechtenschendingen in Xinjiang bloot

Een onbekende hacker heeft data buitgemaakt van servers van de politie in de Chinese regio Xinjiang. De data is gedeeld met onderzoekers, die daarin verder bewijs vonden voor de schendingen van de mensenrechten van Oeigoeren in de provincie.

De data bestaat onder andere uit foto's en documenten van duizenden Oeigoeren die zijn vastgezet en instructiehandleidingen voor agenten in 'heropvoedingskampen' waar Oeigoeren worden vastgehouden. Ook zijn er openhartige toespraken van hooggeplaatste Chinese functionarissen naar buiten gekomen via de hack. De Oeigoeren zijn een moslimminderheid in de regio Xinjiang en worden door de Chinese regering als afvallig gezien.

De data is naar buiten gebracht door de Victims of Communism Memorial Foundation. Dat is een Amerikaanse, anticommunistische non-profitorganisatie. Adrian Zenz, betrokken bij de organisatie, heeft aan de hand van de bestanden een wetenschappelijke publicatie geschreven. De data is ook gedeeld met dertien journalistieke instanties, die eigen onderzoek hebben gedaan en publicaties hebben gemaakt. Onder andere de BBC doet uitgebreid verslag over de Xinjiang Police Files.

Het is niet bekend wie de data heeft buitgemaakt en hoe de hack precies heeft plaatsvonden. De BBC heeft contact gehad met de oorspronkelijke bron. Die zegt dat de gegevens afkomstig zijn van servers van de Chinese politie in Xinjiang. De gegevens waren versleuteld, maar zijn door de bron ontsleuteld. Er zijn geen gegevens van na 2018 naar buiten gekomen. De BBC suggereert dat dit te maken kan hebben met verbeterde encryptiestandaarden die begin 2019 werden ingevoerd in Xinjiang. De Xinjiang Police Files-website, waar alle data is gepubliceerd, is op het moment van schrijven onbereikbaar. Een kopie is beschikbaar via het Internet Archive.

Al jarenlang wordt China beschuldigd van mensenrechtenschendingen in de provincie Xinjiang. Daarbij zijn ook veel technische maatregelen gebruikt, zoals de installatie van apps om mensen te volgen en camerasystemen met gezichtsherkenning. Onder andere de Nederlandse, Amerikaanse en Canadese overheid bestempelen de behandeling van Oeigoeren in de regio als genocide. China ontkent de aantijgingen en weert onafhankelijke onderzoekers in het gebied.