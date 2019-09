China hackte telecomnetwerken in Aziatische landen om Oeigoeren te volgen

China heeft telecomnetwerken in verschillende Aziatische landen gehackt. Door binnen te dringen bij de providers wilde de overheid van het land Oeigoeren volgen. Het is niet bekend om welke providers het precies gaat.

Het zou gaan om telecomproviders in onder andere Turkije, Kazachstan, India, Thailand en Maleisië. Twee bronnen binnen inlichtingendiensten en twee bronnen binnen beveiligingsbedrijven die onderzoek deden naar de hack, zeggen dat tegen Reuters. Het persbureau kon niet verifiëren om welke providers het precies ging of welke hackmethoden zijn gebruikt. Volgens de bronnen waren de hackaanvallen onderdeel van een grotere campagne om onder andere individuen van 'hoge waarde' te volgen. Het zou daarbij gaan om hooggeplaatste militairen of diplomaten.

Volgens de bronnen van Reuters werden tijdens de campagne echter ook Oeigoeren gevolgd. Die moslimminderheid wordt in China al langer opgejaagd en in interneringskampen geplaatst. Oeigoeren zouden regelmatig via buurlanden als Kazachstan of India proberen te vluchten vanuit hun provincie Xinjiang naar het buitenland.

China ontkent de aantijgingen en zegt geen hackaanvallen uit te voeren of Oeigoeren te onderdrukken. Vorige week kwam naar buiten dat kwetsbaarheden in iOS jarenlang misbruikt werden om iPhones op te sporen. Later zeiden bronnen tegen Forbes dat de Chinese overheid daarachter zat.