Riot Games: chatfilter League of Legends verbant niet langer woord 'Oeigoer'

Riot Games zegt dat een chatfilter in het spel League of Legends niet langer het Engelse woord voor 'Oeigoer' verbant. Spelers merkten op dat de client van het spel automatisch het woord censureerde bij het intypen van deze naam van een moslimminderheid in China.

Op Reddit merkten meerdere League of Legends-spelers op dat het Engelstalige 'Uyghur' automatisch werd gecensureerd. Een gebruiker had 'Uyghur' als ondertitel onder zijn gebruikersnaam, maar dat bleek binnen enkele seconden te worden aangepast naar 'Uyhgur'. Overigens werd 'Uyghurs' niet aangepast.

Ryan Rigney, communicatiehoofd bij League of Legends, gaf aan dat hier naar gekeken zou worden en dat het 'belachelijk en absurd zou zijn om een naam van een etnische groep te verbergen'. Op Reddit gaf hij aan het totale onzin te vinden om bewust een naam van een etnische groep te verbannen. Al snel kwam hij met een update waarin hij zegt dat dit specifieke geval inmiddels is opgelost. Rigney zegt dat in de komende weken wordt gekeken naar de woordenlijsten en zinnen die door het filter worden verborgen en dat er waar nodig aanpassingen worden doorgevoerd. Hij stelt in reactie dat het geautomatiseerde systeem slecht functioneert.

Merkwaardig genoeg was er in de Reddit-thread waarin dit onderwerp aan de kaak werd gesteld ook sprake van een automatisch filter. Het allereerste bericht waarmee een gebruiker melding maakte van het verbannen van 'Uyghur' in de League of Legends-client werd in zijn geheel verwijderd wegens het schenden van de regels van Reddit. In een toelichting staat dat 'beweringen over of tegen bepaalde entiteiten voorzien moeten zijn van bewijs of bronnen en dat het in een onbevooroordeelde manier gepresenteerd moet worden'.

Riot Games is volledig in handen van de Chinese investeringsmaatschappij Tencent, die begin dit jaar ook 150 miljoen dollar investeerde in Reddit.