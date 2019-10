Asus brengt 17,3"-gamelaptop met RTX 2070-gpu en 240Hz-scherm uit voor 2499 euro

Asus heeft zijn Republic of Gamers Scar III-laptop uitgebracht in Nederland en België voor 2499 euro. De gamelaptop met 17,3"-scherm heeft een 240Hz-paneel en is uitgerust met een RTX 2070-videokaart en een Core i7-9750H-processor.

Asus verkoopt één configuratie van de Scar III, met 16GB ram en een combinatie van een 1TB-hdd en 512GB-ssd. Het geheugen bestaat uit twee reepjes van 8GB ddr4-2666. De laptop is verkrijgbaar met een qwerty-toetsenboord voor de Nederlandse markt en voor België is er een azerty-uitvoering.

Het 17,3"-scherm met een verversingssnelheid van 240Hz maakt gebruik van een ips-achtig ahva -paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels en een responstijd van 3ms. Asus heeft eerder dit jaar al dunne Zephyrus-gamelaptops uitgebracht met een 15,6"-variant van het 240Hz-paneel.

De RoG Scar III GW731 is 26,2mm dik en weegt 2,85kg. Het toetsenbord is voorzien van rgb-leds en ook zit er een strook van rgb-verlichting rondom de laptop aan de onderkant. De verlichting is te bedienen met Asus' Aura Sync-software.