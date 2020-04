Toen AMD begin januari zijn nieuwe Ryzen 4000-processors voor laptops aankondigde, presenteerde het cpu’s met een tdp van 15 en 45 watt. AMD kondigde echter ook een speciale 4800HS-processor aan met een tdp van 35 watt en Asus mocht die processor voor de eerste zes maanden exclusief gebruiken. De laptop waarin die HS-processor terecht zou komen, zagen we toen ook al: de Zephyrus G14. Dat model kwam al voorbij in het artikel waarin we naar de prestaties van de nieuwe Ryzen-processors keken. Nu kijken we niet alleen naar de prestaties, maar ook naar de rest van de laptop. We hebben zijn grotere broer, de G15 erbij gehaald, en we kijken hoe de AMD-processor samenwerkt met de Nvidia-gpu’s in deze laptops en welke je het best kunt kopen.

De Zephyrus-serie van Asus omvat gamelaptops met een compacte behuizing. In het verleden waren dat steeds laptops met Intel-processors, maar sinds de Ryzen 4000-generatie zijn ze ook met AMD-cpu te krijgen. De namen G14 en G15 doen vermoeden dat het om twee dezelfde laptops met een ander schermformaat gaat, maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. De G15 bijvoorbeeld, heeft een uiterlijk dat we kennen van andere Zephyrus-laptops. De achterkant van het scherm is voorzien van een groot ROG-logo en het metaal is in twee richtingen, haaks op elkaar, geborsteld.

De schermconstructie voelt overigens vrij slap aan; je moet bijvoorbeeld niet het scherm bij een hoek vastgrijpen om de laptop open te klappen, want dan gaat het behoorlijk krom staan. Er is nog iets met het scherm en dat zit aan de voorkant, of beter gezegd: het ontbreekt aan de voorkant: een webcam. Het idee daarachter is dat gamers die video’s van zichzelf maken om te streamen, daarvoor toch een externe camera gebruiken en dus geen ingebouwde webcam nodig hebben. Dat is natuurlijk niet handig, want niet iedereen die een Zephyrus-laptop koopt, zal een streamer zijn die hoge eisen aan zijn webcam stelt. Voor een videogesprek zul je echter een losse webcam moeten aanschaffen en die zijn als gevolg van de coronacrisis niet goedkoop.

De achterkant van het G15-scherm is dus van metaal, terwijl de rest van de laptop van zwart plastic is gemaakt. Dat zwarte plastic voelt juist wel stevig aan en laat zich bijvoorbeeld niet gemakkelijk indrukken. Wat aansluitingen betreft is de G15 aardig voorzien, met rechts twee usb-a-aansluitingen op 5Gbit/s en links gigabit-ethernet, hdmi 2.0, nogmaals usb-a en een 10Gbit/s usb-c-aansluiting. Die usb-c-aansluiting stuurt ook video uit en kan gebruikt worden om de laptop mee op te laden. Omdat usb-c gelimiteerd is tot 100 watt, kun je daarmee niet het maximale uit de hardware halen en de accu opladen zoals met de bijgeleverde 180W-adapter wel zou kunnen. Het heeft echter als voordeel dat je je accu met een gewone 15V- of 20V-usb-c-lader kunt opladen als je de bijgeleverde lader bent vergeten.

Waar de G15 een herkenbaar zwart Zephyrus-uiterlijk heeft, geldt dat niet voor de G14. Het scherm van die laptop heeft een witte achterkant, die voorzien is van gaatjes. Achter die gaatjes kunnen ledjes zitten, waarmee je patronen kunt maken. Dat ziet er best cool uit, maar je laptop moet wel zijn voorzien van het AnimeMatrix-scherm, zoals Asus het noemt. Bij ons reviewexemplaar was dat niet het geval en bij het model met 1660 Ti evenmin, volgens de gebruikersreview van Gonthorian. Het HA116T-model zal het eerste zijn dat daarmee in Nederland wordt geleverd, maar is pas vanaf het einde van het tweede kwartaal beschikbaar.

De constructie lijkt wat steviger dan bij de G15, maar helaas kunnen we ook hier na het openklappen geen webcam ontwaren. Je bent dus ook hier aangewezen op een externe webcam. De binnenkant van de G14 is zilvergrijs in plaats van zwart en heeft een ander toetsenbord, met meer travel en een vingerafdrukscanner die verborgen is in de aan-uitknop. Onder het toetsenbord zitten kleine luidsprekers, als aanvulling op de luidsprekers die aan de onderkant zitten. Het geluid kan daardoor harder dan bij de G15. Kwalitatief is het geluid niet bijzonder, maar dat is het bij vrijwel geen enkele laptop.

Als we naar de aansluitingen kijken, missen we ten opzichte van de G15 een ethernetpoort en een usb-a-aansluiting. De G14 heeft wel een extra usb-c-aansluiting en de linker kun je ook gebruiken om de laptop op te laden of om een beeldscherm aan te sluiten, net als bij de G15. De usb-c-aansluiting rechts ondersteunt alleen usb-apparaten.

Toetsenborden en touchpads

Niet alleen het uiterlijk en de aansluitingen, maar ook de toetsenborden van de twee Zephyrus-laptops verschillen dus. De G14 heeft wat ons betreft het fijnste toetsenbord, doordat de toetsen een stuk meer travel hebben. De toetsen hebben bovendien een heel licht kuiltje, zodat je vingers gemakkelijk het midden van de toets kunnen vinden. De G15 heeft dat allemaal niet. Het toetsenbord doet denken aan dat van een ultrabook, met heel weinig travel, en het oppervlak van de toetsen is niet voorzien van een kuiltje, maar vlak.

Ook de touchpad van de G14 voelt fijner aan, want Asus heeft de kleine Zephyrus van een glazen touchpad voorzien, terwijl op de G15 een plastic touchpad lijkt te zitten. In beide gevallen gaat het wel om Precision Touchpads, en het detecteren van meer dan één vinger gaat prima, maar je vingers glijden duidelijk fijner over de glazen touchpad van de G14 dan over die van de G15.