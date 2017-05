Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 30 mei 2017 13:38, 6 reacties • Feedback

Asus heeft de Zephyrus GX501 onthult, een 18mm dikke laptop voor gamers die met de GTX 1080 Max-Q is uitgerust. Als de gebruiker het 15,6"-scherm opent, wordt de behuizing iets opgetild voor een betere koeling.

Met een dikte van 17,9mm op het dikste punt en 16,9mm op het dunste deel is de Zephyrus GX501 een van de dunste gamelaptops tot nu toe. De Razer Blade Pro is bijvoorbeeld 22,5mm dik. De Zephyrus weegt 2,24 kilo en heeft een Max-Q-versie van de GeForce GTX 1080. De laptop is uitgerust met Intel Core i7-quadcores van de Kaby Lake-generatie. Het 15,6"-scherm biedt een resolutie van 1920x1080 pixels, een verversingssnelheid van 120Hz en ondersteuning voor Nvidia's G-Sync.

Asus voorziet de laptop van een mechanisme dat het Active Aerodynamic System noemt. Bij het openen van het scherm wordt de laptop aan de achterkant iets opgetild. Hierdoor komen ventilatieroosters vrij, wat een positieve invloed op de airflow en daarmee op de koeling in de laptop heeft. Het toetsenbord heeft achtergrondverlichting en de kleuren hiervan zijn in te stellen met Asus' Aura-software.

De fabrikant heeft het toetsenbord van de laptop naar voren gehaald, net als Acer bijvoorbeeld heeft gedaan bij de Acer Predator Triton. De trackpad is bij de Zephyrus GX501 op de plek gezet waar normaal gesproken het numerieke eiland zit.