Asus heeft twee nieuwe VivoBook-laptops aangekondigd: een dun model van 17,9mm en een Pro-systeem met Intel-quadcore en GTX 1050. Asus kondigde de mainstreamlaptops aan tijdens de Computex-beurs in Taiwan.

De VivoBook S is het thin&light-mainstreammodel dat in het assortiment van Asus onder de ZenBooks valt, maar de fabrikant claimt het model toch van high-end eigenschappen te voorzien. De 15,6"-laptop is 17,9mm dik, weegt 1,5 kilogram en beschikt over een behuizing van aluminium. Net als bij de nieuwe ZenBooks gebruikt Asus dunne schermranden, in dit geval 7,8mm breed aan de zijkanten.

De laptop komt beschikbaar met Core i3-, i5- en i7-processors en optioneel met een GeForce 940MX-videokaart. Wat opslag betreft ligt het maximum bij een 2TB-hdd gecombineerd met een ssd van 512GB. De netwerkkaart is een 2x2-model met ondersteuning voor 802.11ac. De adviesprijs ligt bij 499 dollar, omgerekend en met btw is dat 540 euro, maar deze prijs geldt voor de eenvoudigste configuratie.

Een krachtigere mainstreamlaptop is de VivoBook Pro. Deze wordt door Asus voorzien van Core i5- en i7-quadcores van Intel en van de GTX 1050 van Nvidia. De maximale opslagcapaciteit bedraagt 2TB-hdd- en 512GB-ssd-opslag. Optioneel bouwt de fabrikant daarnaast Intel Optane-geheugen in voor het snel starten van applicaties en bestanden. De 15,6"-laptop met uhd-resolutie is 19,2mm dik, weegt 2,2 kilogram en heeft ondersteuning voor verlichting van het toetsenbord. De startprijs is 799 dollar.