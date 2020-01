Asus vernieuwt Vivobook-laptops met 10e generatie Intel-cpu's en nieuwe kleuren

Asus geeft zijn midrange Vivobook-laptops tijdens CES een update. De laptops worden van Comet Lake- of Ice Lake-processors voorzien en zijn daarnaast verkrijgbaar in nieuwe kleuren. De nieuwe Vivobooks zijn te herkennen aan het gele randje rondom de enter-toets.

Asus brengt drie nieuwe varianten in de Vivobook S-serie uit. De S-serie bestaat uit iets compactere Vivobook-laptops en heeft drie uitvoeringen, met 13,3", 14" en 15,6"-scherm. Het 13"-model, de S333, wordt voorzien van Intel Ice Lake-processors en eventueel de 'nieuwste Nvidia Geforce-gpu'. Vermoedelijk zal die niet nader genoemde gpu binnenkort aangekondigd worden.

De 14"- en 15"-uitvoering van de Vivobook S, de S433 en S533, worden van Intel Comet Lake-processors voorzien en moeten het doen met de geïntegreerde Intel uhd-graphics of een Nvidia MX250 als videokaart. De Vivobook S-laptops hebben een volledig metalen chassis en de 13"- en 14"-variant kunnen voorzien worden van Asus' NumberPad 2.0. Dat is een inschakelbaar numeriek toetsenblok in de touchpad. Alle drie de Vivobook S-laptops zijn verkrijgbaar in de kleuren dreamy white en indie black. De twee grotere modellen zijn ook in gaia green en absolute red te koop.

Asus brengt daarnaast ook twee nieuwe modellen in de gewone Vivobook-serie uit; de Vivobook 14 en 15. De laptops hebben, zoals de naam al doet vermoeden, een 14"- of 15,6"-scherm en zullen, afhankelijk van de uitvoering, goedkoper zijn dan de Vivobook S-laptops. In de eenvoudigste uitvoering zullen de Vivobook 14 en 15 voorzien worden van een tn-scherm met een resolutie van 1366x768 pixels, maar voor beide Vivobooks is er ook een full hd ips-optie. De Vivobook 14 is bovendien onderverdeeld in de X413 en de K413 die erg op elkaar lijken, maar de laatste is een fractie dunner. Datzelfde geldt ook voor de Vivobook 15.

Beide modellen worden van Intel Comet Lake-processors voorzien en ook hier wordt gesproken van een optionele 'nieuwste Nvidia Geforce-gpu'. Verder worden de laptops geleverd met maximaal 16GB geheugen en een ssd van maximaal 2TB. Of er daadwerkelijk een configuratie met een ssd van 2TB op de Nederlandse of Belgische markt verschijnt is maar de vraag, want het is nog niet bekend welke hardwaresamenstellingen Asus zal gaan voeren. Het bedrijf heeft aangegeven dat later bekend te maken. In onderstaande tabellen staan de mogelijke opties die Asus zou kunnen gaan verkopen.

Asus S333 Asus S433 Asus S533 Cpu Core i5-1035G1 / Core 17-1065G7 Core i5-10210U / Core i7-10510U Core i5-10210U / Core i7-10510U Geheugen 8 / 16GB ddr4 8 / 16GB ddr4 8 / 16GB ddr4 Opslag 256GB + 16GB Optane / 512GB + 32GB Optane 256GB + 16GB Optane / 512GB + 32GB Optane 256GB + 16GB Optane / 512GB + 32GB Optane Scherm 13,3", 1920x1080 14" 1920x1080 15", 1920x1080 Videokaart Intel UHD / 'nieuwste Nvidia-gpu' Intel UHD / nieuwste MX250 Intel UHD / nieuwste MX250 Aansluitingen 1x usb 3.2 gen1 usb-c, 1x usb 3.2 gen1 usb-a, 2x usb 2.0, 1x hdmi, 1x micro-sd 1x usb 3.2 gen1 usb-c, 1x usb 3.2 gen1 usb-a, 2x usb 2.0, 1x hdmi, 1x micro-sd 1x usb 3.2 gen1 usb-c, 1x usb 3.2 gen1 usb-a, 2x usb 2.0, 1x hdmi, 1x micro-sd Wifi Intel Wi-Fi 6 / Intel Wi-Fi 5 Intel Wifi-6 / Intel Wi-Fi 5 Intel Wifi-6 / Intel Wi-Fi 5 Dikte 14,9mm 15,9mm 16,1mm Lengte 199,9mm 213,5mm 233,8mm Breedte 304,9mm 324,9mm 359,8mm Gewicht 1,2kg 1,4kg 1,8kg Kleur dreamy white en indie black dreamy white, indie black, gaia green en absolute red dreamy white, indie black, gaia green en absolute red