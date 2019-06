Asus brengt VivoBook 17-laptop met dunne schermranden en ErgoLift-scharnier uit

Asus heeft 17,3"-laptops in zijn vernieuwde VivoBook-lijn uitgebracht. De laptops hebben ten opzichte van hun voorgangers dunnere schermranden, ErgoLift-scharnieren, en krachtigere processors in de vorm van Intel Whiskey Lake-chips.

De VivoBook 17 heeft door zijn smalle schermranden een scherm-naar-body-ratio van 85 procent. De laptop heeft ook een scharnier dat Asus als ErgoLift omschrijft en die de behuizing bij het openklappen licht optilt. Asus brengt per direct twee verschillende configuraties van de VivoBook 17 in Nederland en drie in België op de markt. In alle gevallen gaat het om laptops met een 17,3"-scherm met een mat scherm. Van de vijf configuraties heeft een Belgisch model nog de 'hd'-resolutie waarbij het om 1600x900 pixels gaat. De overige vier hebben de full-hd-resolutie.

De fabrikant levert modellen met de Core i5-8265U en Core i7-8565U. Dit zijn twee Whiskey Lake-quadcores met HyperThreading en tdp van 15W. De gpu is de grafische chip van de Core-processors maar op een Belgisch model zet Asus daar de Nvidia MX110-gpu naast. Opvallend is dat dit model met een adviesprijs van 899 euro honderd euro goedkoper is dan de vergelijkbare Nederlandse versie zonder de Nvidia-gpu.

Asus kondigde de VivoBook 17 in januari samen met de VivoBook 14 en 15 aan. Die zijn nog niet officieel verkrijgbaar.