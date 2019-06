WD verwacht zes exabyte aan flash minder te produceren door stroomstoring

Western Digital kan zes exabyte minder flashgeheugen produceren dan volgens de planning de bedoeling was. Dat kom door een stroomstoring bij zijn joint venture Toshiba Memory Corporation op 15 juni, meldt het bedrijf.

Western Digital werkt er samen met Toshiba Memory Corporation aan om de productie zo snel mogelijk weer op peil te krijgen, schrijft het bedrijf in een verklaring. De stroomstoring vond op zaterdag 15 juni plaats in de Yokkaichi-regio in Japan. Het incident trof de faciliteiten van de joint venture van Toshiba en Western Digital waardoor onder andere de process tools voor het verwerken van wafers voor de productie van nandgeheugen kort niet functioneerden.

Wat de volledige impact wordt onderzoekt WD nog, maar het bedrijf verwacht in ieder geval een afname van de flashgeheugenproductie van zes exabyte, oftewel zes miljoen terabyte. WD verwacht dat de gevolgen voor het bedrijf zich met name in het eerste kwartaal van zijn fiscale jaar 2020, oftewel de periode van oktober tot en met december, voor zullen doen. Waarschijnlijk kan het bedrijf in die periode bijvoorbeeld minder ssd's leveren dan het wilde.

Volgens TrendForce duurde de stroomuitval slechts dertien minuten. Dochterdivisie van TrendForce DRAMeXchange, dat geheugenprijzen analyseert, verwacht dat de prijzen voor 2d-nand door het incident stijgen terwijl de prijsverlagingen voor gestapeld 3d-nand mogelijk afvlakken.